中國擴大「以舊換新」搶救內需 網友一看補貼苦笑：缺的是大錢

中國日前宣布，今年將擴大實施消費品以舊換新補貼計劃。（示意圖，歐新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國日前宣布，今年將擴大實施消費品以舊換新補貼計劃，將手機也納入範圍，推動百姓增加消費支出以刺激經濟。然而，補貼條件是購買單件價格低於人民幣6000元（約新台幣2.66萬元）的新手機、平板和智慧手錶等，將有資格獲得15%的補貼，但單件最高補貼上限為500元人民幣（約新台幣2224元），有中國民眾表示，這樣的補貼額度根本不足以刺激消費，更酸「我缺的是那幾百（人民幣）嗎？我缺少的是那幾千（人民幣）」。

根據《自由亞洲電台》報導，中國最高經濟規劃機構國家發改委1月8日宣布，在2025年將把更多產品納入家電以舊換新計劃，把國家補貼範圍擴大到微波爐、濾水器、洗碗機等；在汽車消費方面，將補貼範圍從國III標準升級國IV標準，同時農業機械汰換等方面也有所擴大。

請繼續往下閱讀...

然而，官方宣布將擴大實施消費品以舊換新計劃範圍，但市場似乎並不被這些政策所打動。

政策一出，隨即在社群平台掀起熱議，有中國有網友試算，每件補貼不超過500元人民幣，即只有單價在3333元人民幣（約新台幣1.48萬元）以下手機的才能享受滿額補貼；如果是6000多元人民幣的主力旗艦機，補貼500元只佔8%，還不如店商打折的優惠大。在中國的週刊發布「政府出錢補貼，你會趁機換手機嗎？」的文章下，多數網友回覆「不會換」。還有人調侃說「我缺的是那幾百嗎？我缺少的是那幾千！」

也有網友提及去年江蘇補貼手機、平板電腦最高可優惠人民幣1500元人民幣（約新台幣6673元），並認為此次提供人民幣500元的補貼額度，不足以刺激消費者購買手機的需求。

海外時事評論員蔡慎坤表示「單純以舊換新，沒辦法使整個內需能夠得到很好的提升作用。因為只有內心願意換的，或者是有錢換的，才去換；對於沒錢換的人，依然是沒有辦法去換。」

美國南納大學艾肯商學院教授謝田認為，以舊換新是政策來指定所消費的產品，但這些產品未必一定是家庭所需要的。看起來是老百姓好像得了實惠，但實際上是要保護這些家電產業，尤其是國企。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法