晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

00915等3檔ETF「5新兵」包半場！00918這檔新兵最吸金 攻克所有均線

2025/01/09 16:12

00915等3檔ETF「5新兵」包半場！00918這檔新兵最吸金，放量站上所有均線（資料照）00915等3檔ETF「5新兵」包半場！00918這檔新兵最吸金，放量站上所有均線（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週四（9日）在三大法人賣超430億元，指數大跌326點，而投信雖然也賣超26.87億元，不過，正值多檔ETF換股期，而新兵則成為買盤焦點，而00915、00918與00936「5新兵」在換股加持下，全入前10大買超榜，其中又以00918新寵彰銀最吸金，買超4802張居冠，在投信大買下，股價開平收高，終場漲0.84%，收17.95元，站上所有均線，成交量1.89萬張。

至於今天入榜新兵最多，依舊是00915，共有3新兵進場，分別是群益證、微星與長榮航，其次是00936，則有群益證與裕民2檔新兵進場，至於00918則只有彰銀入榜。

投信買超前10大個股，依序為彰銀（2801）4802張、華南金（2880）3698張、上海商銀（5876）3540張、群益證（6005）2744張、聯電（2303）2050張、聯鈞（3450）1501張、大聯大（3702）1266張、微星（2377）1032張、裕民（2606）1005張、長榮航（2618）677張。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財