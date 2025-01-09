00915等3檔ETF「5新兵」包半場！00918這檔新兵最吸金 攻克所有均線

00915等3檔ETF「5新兵」包半場！00918這檔新兵最吸金，放量站上所有均線（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週四（9日）在三大法人賣超430億元，指數大跌326點，而投信雖然也賣超26.87億元，不過，正值多檔ETF換股期，而新兵則成為買盤焦點，而00915、00918與00936「5新兵」在換股加持下，全入前10大買超榜，其中又以00918新寵彰銀最吸金，買超4802張居冠，在投信大買下，股價開平收高，終場漲0.84%，收17.95元，站上所有均線，成交量1.89萬張。

至於今天入榜新兵最多，依舊是00915，共有3新兵進場，分別是群益證、微星與長榮航，其次是00936，則有群益證與裕民2檔新兵進場，至於00918則只有彰銀入榜。

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投信買超前10大個股，依序為彰銀（2801）4802張、華南金（2880）3698張、上海商銀（5876）3540張、群益證（6005）2744張、聯電（2303）2050張、聯鈞（3450）1501張、大聯大（3702）1266張、微星（2377）1032張、裕民（2606）1005張、長榮航（2618）677張。

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