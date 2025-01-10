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台股今日重點

2025/01/10 07:02

加權指數週四（9日）下跌326.2點，收2萬3081.13點。（歐新社資料照）加權指數週四（9日）下跌326.2點，收2萬3081.13點。（歐新社資料照）

1.台股週四（9日）在台積電開盤跌5元，指數開盤跌0.61點，以2萬3406.72點開出，在電子通路、通訊網路、營建、水泥、貿易百貨等類股逆揚，加上台積電買盤進場，股價黑翻紅，大盤指數也跟著翻紅，早盤指數小漲56餘點，不過，在電金傳齊殺，指數終場下跌326.2點，收2萬3081.13點。

2.光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）週四（9日）舉辦線上法說會，並公告2024年全年財報，除單季、全年毛利率皆站穩50％關卡外，大立光第四季每股稅後盈餘（EPS）65.01元創新高，全年每股稅後盈餘194.17元，寫次高紀錄。

3.財政部公布2024年出口4750.7億美元、年增9.9%，在亞鄰國家中名列前茅。主要市場中，對中國及香港出口年減1.1%，連續3年萎縮，為史上首見，且對中港出口規模倒退4年，對中港出口占比則降至31.7%、創23年新低。財政部指出，去年對中港出超創8年新低，且與對美出超差距創32年最小。

4.台股去年日均量超過4124億元，帶動去年證交所獲利同步創高，來到135億元，每股稅後盈餘10.15元。

5.電商平台PChome網家（8044）去年宣布引進統一（1216）為私募案應募人。網家重訊公告私募普通股發行價格為每股40元，私募股數為6169.4萬股，意謂統一將花24.68億元取得網家30%股權。

6.美國總統當選人川普擬宣布國家經濟緊急狀態，以便提供法律依據向盟友和對手全面徵收大量關稅。對此，經濟部次長何晉滄9日在院會後記者會表示，新關稅政策可能對台灣ICT產業、汽車產業有影響，目前已與相關公協會討論因應策略。

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