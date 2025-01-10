競爭力輸輝達？匯豐將AMD目標價大砍45％

匯豐下調AMD目標價。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕匯豐銀行（HSBC）最新報告稱，AMD的AI繪圖處理器（GPU）路線圖的競爭力不如輝達，將AMD投資評等從「買進」一口氣調降至「減碼」，目標價從200美元砍至110美元，降幅45%。

綜合外媒報導，英特爾陷入困境後，許多投資者預計 AMD 將迅速利用其處理器驅動的地位，開始在 AI GPU 領域與輝達展開競爭，然而，這種可能性尚未實現。匯豐分析師Frank Lee認為，AMD對AI GPU市場的滲透度恐將不如原先預期。

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Lee表示，雖然根據AMD的產品路線圖，MI350將於今年下半年發布，直到2025年底或2026年初MI400發表前，AMD的AI機櫃解決方案都不太可能與輝達的NVL機櫃平台一較高下。

Lee提到，AMD的AI GPU銷售動能恐於今年上半年趨緩，主因市場對新推的MI325 GPU需求冷淡，預期MI325將搭配規格較差的第五代高頻寬記憶體「HBM3e」，因為三星較高規格的HBM3e產能遲遲無法放量。

匯豐銀行將AMD投資評等從買進降至減碼，並將AMD 股價目標從先前的 200 美元下調至110 美元，降幅高達45%。

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