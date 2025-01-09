美公布2024惡名市場清單 抖音商城首次入列

美國貿易代表署公佈「2024 年惡名市場名單」，抖音商城首次入榜。（美聯社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國貿易代表署 （USTR） 8 日在官網公布「2024 年惡名市場名單」，列舉38 個網路平台和33個實體市場，這些平台和實體市場假冒商標或盜版，本次名單仍有多家中國電商平台入列，包括淘寶、拚多多、敦煌網、百度網盤等，抖音商城則是首次入榜。

美國貿易代表戴琪在聲明中指出，假冒和盜版是全球關注的問題，不僅傷害美國民眾，也傷害其他國家的人民，敦促我們的貿易夥伴加入打擊假冒和盜版商品的行動。假冒藥品造成的健康和安全隱憂尤其令人困擾，這是今年的報告進一步研究非法線上藥店和假冒藥品的原因。

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本次名單上仍有多家中國電商平台入列，包括淘寶、拚多多、敦煌網等平台，以及雲端儲存服務商百度網盤，另有7家從事製造、分銷和銷售的中國實體市場也入榜。此外，北京字節跳動旗下的抖音商城首次入列，2年前曾上榜的騰訊微信則從名單中移除。總部設在新加坡的蝦皮購物（Shopee）也名列「2024 年惡名市場名單」中。

根據 USTR 官網，美國 2006 年在特別 301 報告中首次確定「惡名市場」名單，並從2011年2月開始每年發布名單，以此提高公眾意識，並幫助市場和政府優先考慮保護美國企業及其工人的智財權執法工作。

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