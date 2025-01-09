友達攜手Sony Honda Mobility 驚艷CES 2025

友達與Sony Honda Mobility攜手合作。圖為友達執行長暨總經理柯富仁（左）與Sony Honda Mobility代表取締役社長兼營運長川西泉（lzumi Kawanishi）。（友達提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕面板大廠友達與Sony Honda Mobility攜手合作，於美國最大消費性電子展會CES 2025中，率先全球展示搭載於AFEELA電動車上，此為首款應用在車身外部的「Micro LED 車頭顯示解決方案 （Micro LED Media Bar Solutions） 」。

友達執行長暨總經理柯富仁表示，友達與 Sony Honda Mobility 緊密的合作，在移動領域寫下了重要的里程碑，拔得頭籌在車艙外運用Micro LED 車頭顯示解決方案，可以用來顯示資訊外，亦強調個性化的設定及車外世界的連結。

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柯富仁說，透過此次合作共同實現了以人為核心的移動體驗，讓車頭顯示器（Media Bar）不僅是AFEELA象徵性的標誌，更強化其互動性及與眾不同的風格。

Sony Honda Mobility 代表取締役社長兼營運長水野泰秀（Yasuhide Mizuno）指出，Sony Honda Mobility結合尖端科技與人類創造力，激發創新及不同的可能來重新定義移動概念。與友達的合作突破了原有車輛設計與人機互動的思維，運用AFEELA 上的車頭顯示器，體現了顯示科技重塑人與移動之間的革新性潛力，期待藉由此次合作在未來移動中不斷創新前行。

友達發揮Micro LED的高對比度、高亮度、高解析度和超廣視角等特性，確保AFEELA 上的車頭顯示器在強光環境中，仍能提供卓越的視覺表現，展現出氣度不凡的優雅品味；同時，運用Micro LED顯示器可撓且具彈性的優勢助攻AFEELA車體設計美學，以曲面樣態打破傳統顯示技術的限制，在更寬廣的設計自由度下，與其優美的外型完美貼合。

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