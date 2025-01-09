晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國經濟學家高善文質疑GDP數據 習近平氣炸下令處分

2025/01/09 16:27

中國國投證券經濟學家高善文，質疑中國GDP數據慘遭調查。（擷取自網路）中國國投證券經濟學家高善文，質疑中國GDP數據慘遭調查。（擷取自網路）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟低迷，不少中國經濟學家公開批評經濟問題，卻慘遭懲處。外媒報導，中國國投證券經濟學家高善文去年12月初質疑，中國過去3年GDP成長率被高估遭禁言後，12月中旬又在美國華府一場論壇上再度質疑中國GDP增幅，此舉惹怒習近平，下令調查並處分高善文。

《華爾街日報》報導，知情人士稱，習近平下令對高善文進行調查，原因是高善文在一場論壇上質疑中國經濟數據，激怒了習近平。

這場論壇是2024年12月12日由彼得森國際經濟研究所（PetersonInstitute for International Economics）和一家中國智庫在華府聯合舉辦。

高善文直指，「我們不知道中國實際經濟成長的真實數字，我自己的猜測是，過去2到3年實際數字（中國GDP年增率）平均可能在2%左右，儘管官方數字接近5%」。這形同質疑中國經濟成長數據的可靠性。

他也表示，可能更合理的預測是，中國未來3到5年的經濟成長率在3%至4%之間，「不過我們知道，官方數字將始終在5%左右」。

報導指出，高善文在這場論壇上提出的另一項觀點是，他們（中國政府）刺激經濟的努力是「機會主義的」，無法兌現自己的承諾。此言等於是懷疑北京有能力採取必要措施提振經濟成長，因而激怒習近平。

知情人士稱，習近平下令調查及處分，導致高善文在一段「未指明的時間內」被禁止公開發言。不過，目前高善文被允許保留他的工作。

報導指出，習近平對高善文言論的反應，凸顯出中國政府對經濟困境的敏感。在習近平的領導下，中國經濟困境已日益嚴重，而中國政府正試圖平息人們對中國經濟將陷入長期低迷的擔憂，近幾個月來，中國政府更一直設法壓制任何有關經濟狀況的負面言論。

先前，中國社科院經濟研究所副所長朱恆鵬已遭調查，且被拘留並免職，因為他在一個私人聊天群中批評了習近平對中國經濟的管理。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財