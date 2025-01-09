中國經濟學家高善文質疑GDP數據 習近平氣炸下令處分

中國國投證券經濟學家高善文，質疑中國GDP數據慘遭調查。（擷取自網路）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟低迷，不少中國經濟學家公開批評經濟問題，卻慘遭懲處。外媒報導，中國國投證券經濟學家高善文去年12月初質疑，中國過去3年GDP成長率被高估遭禁言後，12月中旬又在美國華府一場論壇上再度質疑中國GDP增幅，此舉惹怒習近平，下令調查並處分高善文。

《華爾街日報》報導，知情人士稱，習近平下令對高善文進行調查，原因是高善文在一場論壇上質疑中國經濟數據，激怒了習近平。

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這場論壇是2024年12月12日由彼得森國際經濟研究所（PetersonInstitute for International Economics）和一家中國智庫在華府聯合舉辦。

高善文直指，「我們不知道中國實際經濟成長的真實數字，我自己的猜測是，過去2到3年實際數字（中國GDP年增率）平均可能在2%左右，儘管官方數字接近5%」。這形同質疑中國經濟成長數據的可靠性。

他也表示，可能更合理的預測是，中國未來3到5年的經濟成長率在3%至4%之間，「不過我們知道，官方數字將始終在5%左右」。

報導指出，高善文在這場論壇上提出的另一項觀點是，他們（中國政府）刺激經濟的努力是「機會主義的」，無法兌現自己的承諾。此言等於是懷疑北京有能力採取必要措施提振經濟成長，因而激怒習近平。

知情人士稱，習近平下令調查及處分，導致高善文在一段「未指明的時間內」被禁止公開發言。不過，目前高善文被允許保留他的工作。

報導指出，習近平對高善文言論的反應，凸顯出中國政府對經濟困境的敏感。在習近平的領導下，中國經濟困境已日益嚴重，而中國政府正試圖平息人們對中國經濟將陷入長期低迷的擔憂，近幾個月來，中國政府更一直設法壓制任何有關經濟狀況的負面言論。

先前，中國社科院經濟研究所副所長朱恆鵬已遭調查，且被拘留並免職，因為他在一個私人聊天群中批評了習近平對中國經濟的管理。

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