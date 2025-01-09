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好薪情！Uniqlo母企宣布加薪11％

2025/01/09 16:40

迅銷宣布加薪11%。（示意圖，彭博）迅銷宣布加薪11%。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為增強全球競爭力及吸引頂尖人才，日本零售巨頭、Uniqlo母企「迅銷（Fast Retailing）」週三（8日）宣布，自今年3月起，日本總部和銷售正職人員平均加薪11%，個別員工加薪幅度最高可達54%。

綜合媒體報導，迅銷指出，今年3月起新進員工的月薪將由目前30萬日圓（約新台幣6.25萬元）提高到33萬日圓（約新台幣6.87萬元），相當於加薪10%，員工年薪總額（含獎金）將超過500萬日圓（約新台幣104.16萬元）；而首年和次年擔任門市經理的月薪，也將從目前的39萬日圓（約新台幣8.12萬元）上調至41萬日圓（約8.54萬港元），加薪約5%，年薪總額（含獎金）達730萬日圓（約新台幣152萬元）。

迅銷董事長柳井正（Tadashi Yanai）表示，公司將繼續審查薪酬和組織結構，以促進「成長和加薪的良性循環」。

迅銷9日股價收在52100日圓，漲幅0.56%。

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