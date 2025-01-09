高雄市去年促參招商突破千億 再創歷史新高

高雄市去年促參招商突破千億。圖為左營高鐵科技之心商三基地開發完成後示意圖。（財政局提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府促參招商有成效，113年成功招商突破千億，達1021億元，超越111年708億元，再創歷史新高。

高雄市財政局統計，113年促參成功招商共17案，其中10案已完成簽約，並經財政部認列民間投資金額492億元；另7案正辦理評選、議約中，將陸續完成簽約，預估民間投資金額529億元，合計達1021億元。

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高雄市副市長林欽榮表示，自市長陳其邁上任以來，積極完備城市基礎建設，除達成輕軌成圓、推動捷運建設四線齊發外，更籌設數個產業園區，引進台積電投資興建先進晶圓製程產線及其他科技產業投資，另也推動捷運場站開發、公辦都更及民間參與公共建設，成功吸引民間企業大力投資高雄，是這次能突破千億的主因。

高雄市財政局長陳勇勝說明，高雄市113年已完成簽約案件，共有「左營高鐵科技之心第三種商業區土地公辦都更案」等10案，經財政部認列民間投資金額492億元，目前暫居全國第一；另有「高雄捷運橘線O10站聯合開發案」、「高雄捷運黃線Y15站聯合開發案」等7案，正辦理評選、議約中，預估民間投資金額可達529億元，合計1021億元。

此外，公告中案件還有「高雄市岡山區信義段46、47地號土地都市更新案」等11案，預估民間投資金額481億元，各案均具備交通便利、人口密集、公共建設完整等各項區位優勢，歡迎潛在投資人把握機會。

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