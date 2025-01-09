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去年房租指數年漲幅達2.45％ 寫28年來新高

2025/01/09 15:16

去年房租指數年增幅達2.45%。（記者徐義平攝）去年房租指數年增幅達2.45%。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房價飆漲後，房租也跟著上揚，尤其去年房租指數年增幅高達2.45%，寫下28年以來最高年增幅。

觀察中華民國統計資訊網的物價統計資料庫統計資料，2022年房租年增幅明顯上揚，達1.68%，相較2021年的年增幅0.83%，高出1倍之多，而且2023、2024年，連續兩年的年增幅均逾2%。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，即便房租長期上漲趨勢明顯，幅度不大，但民眾對於房租上揚的感受卻遠超過數字呈現。

進一步觀察居住類各類型物價指數變化，5大類中，去年僅家庭用品年漲幅未達1%，其它包括房租、住宅維修費、家庭管理費用以及水電燃氣等4項，年增幅全數逾2%。

其中又以住宅維修費年增幅最大，2022年年增幅甚至高達5.83%，2023、2024年的年增幅也均逾3%，再來則是水電燃氣的年漲幅，去年上漲約2.92%，家庭管理費用去年年增幅約2.01%。

曾敬德指出，近幾年房東應該可以明顯感受到許多成本增加，包括稅費、生活支出、維修成本，甚至是管理費用等支出增加，所幸漲租期間，內政部有祭出300億中央擴大租金補貼，減輕核准戶的房租負擔。

不過，近幾年房價大漲，更直接帶動房租走揚，許多因素匯聚導致租屋族對於房租上揚感上明顯，觀察這波新青安上路後，許多年輕人進場購屋，也取代部分租屋需求，或許有機會讓租金漲勢緩和一些。

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