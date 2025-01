馬斯克通關《暗黑破壞神 IV》頂級挑戰 眾人驚嘆：時間管理大師

馬斯克神速通關《暗黑破壞神 IV》引熱議 。(美聯社資料照)

[編譯陳成良/綜合報導]《華爾街日報》8日報導,身兼數職的企業家馬斯克(Elon Musk),除了發表特斯拉(Tesla)新自駕計程車、發射火箭,以及為美國總統當選人川普助選外,還自曝是熱門電玩《暗黑破壞神 IV》(Diablo IV)的頂尖玩家,引發各界熱議。

去年 11 月 20 日,馬斯克在社群平台 X 宣布,他在2分鐘內通關了《暗黑破壞神 IV》中「試煉之坑」(The Pit)區域的最高難度,並附上影片為證。這款由微軟(Microsoft)旗下暴雪娛樂(Blizzard Entertainment),於 2023 年 6 月發行的動作角色扮演遊戲,以黑暗奇幻為背景,玩家在其中調製藥劑並斬殺惡魔。

要達到「試煉之坑」的最高等級 150 級,需花費數十小時。該區域在去年 5 月才加入遊戲,且最新賽季於 10 月 7 日開始,所有玩家進度都會重置為 1 級,這表示馬斯克很可能在 45 天內就達到頂峰。

馬斯克掌管六家公司,包括 Neuralink、The Boring Company 和 xAI,也是 X 平台的重度使用者。他更在川普政府效率部( DOGE)擔任共同負責人,協助改造聯邦政府。如此繁忙的行程讓各界好奇:他如何擠出時間打電動?

29 歲的《暗黑破壞神》忠實玩家薩比奇(Damir Sabic)表示,他花了約 80 小時才達到「試煉之坑」的 129 級,並因升級過程繁瑣而放棄。他形容馬斯克能在去年11 月就通關 150 級「太瘋狂了」,「就像每天都坐在電腦前玩遊戲一樣。」

投資者和分析師一直質疑馬斯克是否有能力同時管理所有公司。隨著特斯拉準備針對德拉瓦州一名法官,推翻其 2018 年高達數十億美元薪酬方案的判決提出上訴,這個問題變得更加棘手。該爭議的核心之一,在於如此龐大的薪酬是否是讓馬斯克專注於經營特斯拉的必要手段。在 2023 年《華爾街日報》的執行長高峰會(CEO Council)上,馬斯克曾表示,他試圖每天只專注於一家公司。

根據一個非官方排行榜,馬斯克能在2分鐘內完成「試煉之坑」的 150 級,意味著他是頂尖玩家之一。暴雪娛樂並未設立官方排行榜。在 Reddit 等平台上,一些玩家雖不懷疑馬斯克有能力快速通關,但質疑他如何在不到兩個月內達到如此高等級。有人猜測他可能付錢請人代練,也有人指出,這可能是由於暴雪在去年 10 月份意外引入的一個遊戲漏洞,讓玩家能獲得比平常更多的力量。暴雪表示,計劃在今年稍晚發布新賽季時移除這個錯誤。

Elon Musk is now technically the top Diablo 4 player in the world after a record clear time of 1:52 in the game's toughest challenge pic.twitter.com/238lPddcJl