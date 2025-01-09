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馬斯克通關《暗黑破壞神 IV》頂級挑戰 眾人驚嘆：時間管理大師

2025/01/09 15:07

馬斯克神速通關《暗黑破壞神 IV》引熱議 。（美聯社資料照）馬斯克神速通關《暗黑破壞神 IV》引熱議 。（美聯社資料照）

［編譯陳成良／綜合報導］《華爾街日報》8日報導，身兼數職的企業家馬斯克（Elon Musk），除了發表特斯拉（Tesla）新自駕計程車、發射火箭，以及為美國總統當選人川普助選外，還自曝是熱門電玩《暗黑破壞神 IV》（Diablo IV）的頂尖玩家，引發各界熱議。

去年 11 月 20 日，馬斯克在社群平台 X 宣布，他在2分鐘內通關了《暗黑破壞神 IV》中「試煉之坑」（The Pit）區域的最高難度，並附上影片為證。這款由微軟（Microsoft）旗下暴雪娛樂（Blizzard Entertainment），於 2023 年 6 月發行的動作角色扮演遊戲，以黑暗奇幻為背景，玩家在其中調製藥劑並斬殺惡魔。

要達到「試煉之坑」的最高等級 150 級，需花費數十小時。該區域在去年 5 月才加入遊戲，且最新賽季於 10 月 7 日開始，所有玩家進度都會重置為 1 級，這表示馬斯克很可能在 45 天內就達到頂峰。

馬斯克掌管六家公司，包括 Neuralink、The Boring Company 和 xAI，也是 X 平台的重度使用者。他更在川普政府效率部（ DOGE）擔任共同負責人，協助改造聯邦政府。如此繁忙的行程讓各界好奇：他如何擠出時間打電動？

29 歲的《暗黑破壞神》忠實玩家薩比奇（Damir Sabic）表示，他花了約 80 小時才達到「試煉之坑」的 129 級，並因升級過程繁瑣而放棄。他形容馬斯克能在去年11 月就通關 150 級「太瘋狂了」，「就像每天都坐在電腦前玩遊戲一樣。」

投資者和分析師一直質疑馬斯克是否有能力同時管理所有公司。隨著特斯拉準備針對德拉瓦州一名法官，推翻其 2018 年高達數十億美元薪酬方案的判決提出上訴，這個問題變得更加棘手。該爭議的核心之一，在於如此龐大的薪酬是否是讓馬斯克專注於經營特斯拉的必要手段。在 2023 年《華爾街日報》的執行長高峰會（CEO Council）上，馬斯克曾表示，他試圖每天只專注於一家公司。

根據一個非官方排行榜，馬斯克能在2分鐘內完成「試煉之坑」的 150 級，意味著他是頂尖玩家之一。暴雪娛樂並未設立官方排行榜。在 Reddit 等平台上，一些玩家雖不懷疑馬斯克有能力快速通關，但質疑他如何在不到兩個月內達到如此高等級。有人猜測他可能付錢請人代練，也有人指出，這可能是由於暴雪在去年 10 月份意外引入的一個遊戲漏洞，讓玩家能獲得比平常更多的力量。暴雪表示，計劃在今年稍晚發布新賽季時移除這個錯誤。

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