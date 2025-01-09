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漢來美食去年營收59.3億元 創歷史新高

2025/01/09 14:33

漢來美食去年營收為59.3億元，創歷史新高，今年 元月北、高兩地3館宴會廳的除夕圍爐宴共350桌早已經訂滿。（漢來提供）漢來美食去年營收為59.3億元，創歷史新高，今年 元月北、高兩地3館宴會廳的除夕圍爐宴共350桌早已經訂滿。（漢來提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕漢來美食（1268）今（10）日公告12月營收，單月營收為5.74億元，月增17.62%、年增14.53%，單月營收創同期新高。

累計全年營收為59.3億元，年增20.56%，創歷史新高。

漢來美食表示，年底向來為民眾總結年度成果及開展新年度的歡慶期，從旅遊消費、耶誕跨年，活動一路要熱絡到農曆年節，餐飲市況看好。

12月業績飆升主要原因來自宴會廳年底的宴席聚餐，漢來美食旗下的3個宴會廳，今年企業尾牙訂席量大幅提升。

儘管因應人力與食材上漲，宴席價格有些略調整，平均漲幅達10-25%，但不影響宴會廳包廂的搶手程度。

包含南港漢來大飯店宴會廳與高雄漢來飯店、巨蛋會館兩地宴會廳，12月帶進高達1.6億元營收，其中高雄的兩個宴會廳更是刷新歷史紀錄。

此外，旗下自助餐系也表現亮眼，除了尾牙搶手，還有耶誕、跨年的年節慶祝需求，「島語自助餐廳」以及全台7家「漢來海港自助餐廳」，1月底的除夕午、晚餐，每一餐期都各有兩輪用餐時段，從南到北訂位已經全滿。

目前北、高兩地3館宴會廳的除夕圍爐宴共350桌早已經訂滿，另外還有除夕年菜外帶，南北宴會廳共將銷售1200套，較去年成長20%。

冷凍宅配年菜（套餐組合、單品菜色）已經預購近1萬件，銷售數量上，單品菜色的購買量又比套餐數高出近2.5倍，顯示消費者現在除了小家庭人口數少，不喜購買量多套餐，同時趨向精明挑選。

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