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緯穎今年營運動能或超預期 明後年迎結構性成長

2025/01/09 15:02

郭明錤預料，伺服器大廠緯穎（6669）今年營運動能或超預期。（資料照）郭明錤預料，伺服器大廠緯穎（6669）今年營運動能或超預期。（資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕天風國際知名分析師郭明錤今（9日）發文稱，伺服器大廠緯穎（6669）今年營運動能或超預期，明、後年可望迎來結構性成長。

郭明錤指出，市場共識將緯穎去年第4季強勁營收歸功於AWS的Trainium 2伺服器出貨，但實際上Trainium 2在去年第4季尚未放量，真正推升去年第4季營收的關鍵是Meta伺服器 （如代號為Half Dome的AMD處理器機型）。

郭明錤稱，Trainium 2沒有顯著出貨就能讓緯穎去年第4季營收高於市場預期，意味著Meta的訂單需求非常強勁，預計Meta運算與儲存伺服器出貨動能將延續至今年第2季至第3季。

郭明錤還表示，Trainium 2伺服器預計將在今年上半年大量出貨，將顯著有利於緯穎今年上半年營運動能。目前緯穎產線處於滿載狀況，今年第1季營收因工作天數較少故接近但略少於去年第4季，這也意味著今年第1季營收將有強勁的年成長。

郭明錤指出，目前的Trainium伺服器為氣冷版本，緯穎預計在今年第4季量產水冷版本的Trainium伺服器，單價將顯著提升並有助於營收。

郭明錤還透露，目前緯穎正與中東資料中心客人Omniva，重新討論GB200 NVL72訂單，若一切順利，預計將在今年第2季至第3季開始量產，首批訂單約1000櫃。

另外，緯穎也預計將自今年開始出貨GB200 NVL72給楊忠禮集團 （YTL），首批訂單約100至200櫃。郭明錤認為，市場可能忽略此訂單有2個更重要的策略意義，緯穎除提供 YTL GB200 NVL72外，也負責建置YTL的資料中心，這對伺服器製造商，可說是有史以來最大程度的垂直整合。另外YTL資料中心採用SuperPOD架構，因建置與維護架構複雜，有利緯穎的獲利。

郭明錤預估，緯穎最快將在2026年第4季至2027年第1季，開始出貨OpenAI ASIC AI伺服器 。郭明錤稱，該伺服器採用水冷設計，單價為氣冷的數倍，認為緯穎可望顯著受益於ASIC AI伺服器規格升級趨勢。

郭明錤總結，緯穎2025年營收可能因下列3個驅動而高於市場預期，分別為2025上半年Trainium 2伺服器大量出貨、實現部分GB200 NVL72訂單，以及出貨單價顯著提升的水冷版本Trainium伺服器。毛利率方面則可望與2024年持平。2026年緯穎的營收與毛利率則可望因ASIC AI伺服器算力顯著升級與垂直整合，較2025年有顯著提升。



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