晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台灣港務公司2024營收創史上新高

2025/01/09 14:13

台灣港務公司2024年營收創史上新高。圖為高雄港第七貨櫃中心。（台灣港務公司提供）台灣港務公司2024年營收創史上新高。圖為高雄港第七貨櫃中心。（台灣港務公司提供）

〔記者洪定宏／高雄報導〕台灣港務公司今（9）日公布2024年營業收入達228億元，創歷史新高，貨物裝卸量及貨櫃裝卸量也都比2023年成長，營收及貨運量雙雙締造佳績。

港務公司董事長李賢義表示，去年對海運市場充滿艱辛，全球經濟成長率為3.2%，低於近20年平均，加上紅海危機及俄烏戰爭等衝突事件，造成國際消費需求疲軟；台灣則面對0403大地震、山陀兒颱風等天災，港群經營環境充滿挑戰，但港務公司依舊交出亮眼成績。

李賢義指出，高雄港第七貨櫃中心去年全面啟用，是全台首座智慧化、自動化的貨櫃碼頭，可同時靠泊4艘全球最大的2.4萬TEU級貨櫃輪裝卸作業，長期最大作業能量1年可達650萬TEU。

台北港物流倉儲區2期造地、安平港第11號碼頭新建，以及蘇澳、花蓮旅運設施新（整）建等工程均順利完成，另持續辦理台中港37、38號碼頭及南填方區新建工程，為第三階段風場開發及未來新能源發展所需腹地作好準備。

李賢義強調，今年港務公司將辦理高雄港第三及第五貨櫃中心深水碼頭改建、台北港物流倉儲區第四期造地、馬公港埠大樓旅客通關空間優化等工程，並設定港群貨櫃量成長3%、國際郵輪旅客突破百萬人次的目標。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財