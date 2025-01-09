台灣港務公司2024營收創史上新高

台灣港務公司2024年營收創史上新高。圖為高雄港第七貨櫃中心。（台灣港務公司提供）

〔記者洪定宏／高雄報導〕台灣港務公司今（9）日公布2024年營業收入達228億元，創歷史新高，貨物裝卸量及貨櫃裝卸量也都比2023年成長，營收及貨運量雙雙締造佳績。

港務公司董事長李賢義表示，去年對海運市場充滿艱辛，全球經濟成長率為3.2%，低於近20年平均，加上紅海危機及俄烏戰爭等衝突事件，造成國際消費需求疲軟；台灣則面對0403大地震、山陀兒颱風等天災，港群經營環境充滿挑戰，但港務公司依舊交出亮眼成績。

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李賢義指出，高雄港第七貨櫃中心去年全面啟用，是全台首座智慧化、自動化的貨櫃碼頭，可同時靠泊4艘全球最大的2.4萬TEU級貨櫃輪裝卸作業，長期最大作業能量1年可達650萬TEU。

台北港物流倉儲區2期造地、安平港第11號碼頭新建，以及蘇澳、花蓮旅運設施新（整）建等工程均順利完成，另持續辦理台中港37、38號碼頭及南填方區新建工程，為第三階段風場開發及未來新能源發展所需腹地作好準備。

李賢義強調，今年港務公司將辦理高雄港第三及第五貨櫃中心深水碼頭改建、台北港物流倉儲區第四期造地、馬公港埠大樓旅客通關空間優化等工程，並設定港群貨櫃量成長3%、國際郵輪旅客突破百萬人次的目標。

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