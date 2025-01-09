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川普威脅對丹麥加徵高關稅 製藥業巨頭恐成最大受害者

2025/01/09 14:09

川普威脅對丹麥加徵高關稅，丹麥製藥業可能成為最大受害者。（路透）川普威脅對丹麥加徵高關稅，丹麥製藥業可能成為最大受害者。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統候選人川普（Donald Trump）近日表示，若丹麥不同意讓格陵蘭成為美國的一部分，將對丹麥課徵「極高的關稅」，此番言論引發丹麥政府強烈回應，也讓丹麥多家企業憂心可能的經濟衝擊。

紐約時報報導，丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）針對川普的說法做出強硬回應，表示格陵蘭可能走向獨立，但不可能成為美國的一州。格陵蘭總理Mute Egede也在新年演說中重申不出售立場，並加大獨立訴求。格陵蘭財政部長詹森進一步強調，格陵蘭的願望是最終實現獨立。

丹麥製藥業可能成為最大受害者。製藥巨頭諾和諾德（Novo Nordisk）的減重藥物Ozempic和Wegovy在美國市場廣受歡迎。統計顯示，丹麥輸美商品中約有一半為成藥、胰島素、疫苗和抗生素。

諾和諾德對丹麥經濟貢獻重大，從2023年初到2024年3月已創造7500多個直接就業機會，並帶動8400個間接就業機會。該公司近期佔丹麥私營部門就業增長的一半，使丹麥被譽為「製藥國」。經濟委員會更因此將2024年GDP增長預期上調至2.6%。

除醫藥產品外，丹麥主要對美出口品還包括醫療儀器、魚片、豬肉及知名玩具品牌樂高等。而美國則向丹麥出口工業機械、電腦、飛機和科學儀器。

對此威脅，丹麥企業界表示高度關切。丹斯克銀行分析指出，關稅措施可能「對丹麥企業造成相當大的傷害」。丹麥首相佛瑞德里克森則表示，與美國發生貿易戰並非明智之舉。

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