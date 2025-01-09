搶食164億大餅！SK會長曝與黃仁勳談物理AI領域合作（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕搶攻物理AI市場大餅，韓國SK集團會表崔泰源（Chey Tae-won）曝與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳見面，雙方就AI（人工智慧）進入物理領域合作，進行廣泛討論，據輝達稱，這將改變價值50萬億美元（約新台幣164億元）的行業。

外媒報導，崔泰源指出，在與黃仁勳見面時，黃談到了將人工智慧擴展到更多的物理世界，以開發能夠“進行、推理、計劃和行動”的工具，而他則告訴黃，韓國作為一個製造業大國，在與輝達合作推動人工智慧的下一個飛躍方面，具有獨特的優勢。

請繼續往下閱讀...

崔泰源在拉斯維加斯會議中心舉行的新聞發佈會上，談到當天早些時候與黃會面時表示，直到最近，SK海力士的HBM開發速度還落後於輝達的要求，因此他們（輝達）敦促我們加快進展，雙方討論並確認了在工作層面制定的HBM時間表，並確認今年的供應量。

他表示，兩家公司還討論了SK海力士與輝達人工智慧加速器一起使用的高寬頻記憶體。崔泰源表示，SK海力士一直在加快開發下一代HBM晶片的步伐，以滿足輝達的要求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法