晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

搶食164億大餅！SK會長曝與黃仁勳談物理AI領域合作

2025/01/09 12:49

搶食164億大餅！SK會長曝與黃仁勳談物理AI領域合作（法新社）搶食164億大餅！SK會長曝與黃仁勳談物理AI領域合作（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕搶攻物理AI市場大餅，韓國SK集團會表崔泰源（Chey Tae-won）曝與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳見面，雙方就AI（人工智慧）進入物理領域合作，進行廣泛討論，據輝達稱，這將改變價值50萬億美元（約新台幣164億元）的行業。

外媒報導，崔泰源指出，在與黃仁勳見面時，黃談到了將人工智慧擴展到更多的物理世界，以開發能夠“進行、推理、計劃和行動”的工具，而他則告訴黃，韓國作為一個製造業大國，在與輝達合作推動人工智慧的下一個飛躍方面，具有獨特的優勢。

崔泰源在拉斯維加斯會議中心舉行的新聞發佈會上，談到當天早些時候與黃會面時表示，直到最近，SK海力士的HBM開發速度還落後於輝達的要求，因此他們（輝達）敦促我們加快進展，雙方討論並確認了在工作層面制定的HBM時間表，並確認今年的供應量。

他表示，兩家公司還討論了SK海力士與輝達人工智慧加速器一起使用的高寬頻記憶體。崔泰源表示，SK海力士一直在加快開發下一代HBM晶片的步伐，以滿足輝達的要求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財