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焦點股》康那香：春節前刺激消費 股價大漲

2025/01/09 12:30

康那香鎖定農曆春節需求，針對旗下產品祭出價格優惠措施，可望減緩1月工作天數減少對營收造成的衝擊。（資料照）康那香鎖定農曆春節需求，針對旗下產品祭出價格優惠措施，可望減緩1月工作天數減少對營收造成的衝擊。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕中國新肺炎風暴帶動防疫概念股獲得市場關注，超纖不織布供應商康那香（9919）鎖定農曆春節需求，針對旗下產品祭出價格優惠措施，可望減緩1月工作天數減少對營收造成的衝擊，截至中午12時，康那香股價暫報22.15元，漲幅7.79%，成交量逾3萬張。

康那香公司目前擁有4座工廠，其中包含位於台灣的消費品廠、不織布廠、口寮廠，與位於中國上海的青埔廠，生產不織布材料、衛材用品與不織布相關產品。管理層說，除了個人衛生與護膚產品之外，公司的生產技術能力也能滿足高科技工業的衛材產品、工業產品及廢水處理等領域需求。

康那香透過與供應商、機械製造商與下游客戶分別開發新原料、新原料與新製程，匯聚上下游能量以形成解決方案、提供終端市場一站式採購服務，將自有品牌產品皆有經銷、虛擬通路銷售管道，廣泛鋪向至大中華區市場，其他代工（OEM、原廠委託設計製造（ODM）專案產品則推向全球市場。

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