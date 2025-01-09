英重演「特拉斯危機」！3市慘遭「崩盤式」拋售，公債飆金融海嘯新高（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國正在重演2022年「特拉斯危機」，外媒報導，英國本週債券市場在沒有任何明顯催化劑，卻出現滾雪球般崩盤式的下跌，週三（8日）10年與30年期公債殖利率，紛紛飆2008年、1998年來新高，不僅公債飆高，股市也在投資人拋售下，創去年8年來最大幅，而英鎊兌美元也創13個月最低水平，在股、匯、債3市場同步遭遇「崩盤式」拋售，專家表示，利率上升與英鎊貶值同時出現，讓交易員感到不安，憂「特拉斯危機」重演。

「特拉斯時刻」是指2022年英國首相特拉斯的支出計畫的計畫，遭到投資人反對引發市場崩盤，導致英鎊大跌，英國國債殖利率螺旋式上升。

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外媒報導，儘管近幾個月來英國債券殖利率一直在攀升，但本週在市場對通膨和工黨支出計劃的擔憂，觸動人們的焦慮神經，週三，英國國債殖利率突破數十年高點，英國10年期國債殖利率飆升至2008年以來最高，30年期國債殖利率升至1998年以來最高，加上，即將上任的美國當選總統川普的減稅和關稅政策擔憂正在升溫，導致市場擔憂情緒進一步加劇。

英國市場崩盤式大範圍拋售，是對英國經濟的最新警告，並給陷入困境的首相凱爾•斯塔默（Keir Starmer）帶來了巨大壓力。

此外，不斷膨脹的英國政府債務，也給市場帶來壓力。工黨政府計劃在本財政年度出售2970億英鎊（約新台幣12.06兆元）的債券，這是有記錄以來的第2高，這使國債面臨巨大壓力，因為投資者擔心國家不斷膨脹的債務的前景。

施羅德固定收益策略師Marcus Jennings表示，在英國，你會看到負反饋循環，即更高的殖利率意味著更高的借貸，從而引發更大的財政擔憂，投資者擔心出現停滯性通膨。

不僅國債殖利率飆數十年新高，股市和英鎊也遭受重創，追蹤中型股的富時250指數下跌1.9%，為去年8月以來的最大跌幅；英鎊兌美元匯率正逼近1.23，為13個月來的最低水平。

Jennings指出，除了給債券持有人造成重大損失外，殖利率上升也給英國官員們帶來了問題，如果殖利率繼續居高不下，可能需要增稅或減少支出。

Premier Miton Investors首席投資長Neil Birrell亦表示，這似乎有點像慢慢燃燒的火焰，相當於利茲•特拉斯（Liz Truss）預算前後的情況。我們正在觸及市場認為這行不通的臨界點。你不能一邊提高稅收水平，一邊削減開支，還認為這樣會帶來經濟增長。

阿根廷畢爾巴鄂比斯開銀行外匯策略主管Roberto Cobo Garcia指出，這看起來像是一個小小的‘桁架時刻’，如果投資者開始對英國央行更加鴿派的態度進行定價，或者如果財政問題加劇，這個時刻可能會被放大。

儘管缺乏明確的驅動因素，但由於殖利率上升，英鎊正在遭受損失，此外，房地產問題、財政失衡以及與美國政府潛在對抗，帶來的潛在額外阻力，都有利於一些頭寸調整和貨幣政策預期的轉變。

分析師將這些舉動描述為2022年特拉斯危機的小版本，英國投資者尤其擔心，揮之不去的價格風險，將使英國央行對降息持謹慎態度，而殖利率上升可能迫使工黨政府增稅，或進一步增加借貸。

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