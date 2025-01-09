爭取輝達海外總部落腳 侯友宜：新北提供多處地點供選擇

新北市長侯友宜9日表示，新北市全力爭取輝達在新北設立海外總部，並提供多處地點供選擇。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕針對輝達（Nvidia）執行長黃仁勳日前表示要在台灣設立海外總部，新北市長侯友宜9日表示，新北市全力爭取，他曾與輝達美國總部視訊連線，提供林口、淡水、新店等適合地點，爭取輝達落腳新北，近期也都積極密切保持聯絡，串起AI產業鏈，相信新北是輝達最好的選擇。

黃仁勳7日在美國消費電子展（CES）記者會受訪，回應在台灣設立海外總部的相關考量時表示，現有辦公室空間過小，正在尋找合適用地，也許會在今年台北國際電腦展（COMPUTEX）上宣布一些事。

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新北市經濟發展局長盛筱蓉表示，市府透過跨局處「招商一條龍」服務，評估輝達使用土地使用的各項可行性及區位及產業優勢及一條龍投資協助，以及相關稅賦優惠等資訊，完整提供予輝達，希望輝達能落腳新北，市府會持續與輝達窗口保持聯繫，除新北市政府提供新店、林口、淡水等合適的土地標的外，據悉包含板橋、土城、中和等也有私人提供土地供輝達參考。

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