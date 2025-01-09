去年大漲40％，00905第一季不配息交易仍爆量。（示意圖，彭博）

〔記者吳滋雅／綜合報導〕2024年台股在台積電強勢領漲的帶動下表現亮眼。今年6號，台積電股價飆升至歷史新高的1125元，單日市值暴增120億元，總市值突破29.1兆元再創紀錄。然而對於資金有限的小資族而言，如何挑選性價比高的ETF，搭上這波如虹漲勢，顯得尤為重要。

在台積電漲勢如鴻的市場氛圍下，市值型ETF的聲勢也跟著水漲船高，其中的黑馬00905在近期更備受矚目，00905以低於20元的單張價格，一張單價不到1萬5千元，投資門檻相當親民，對於手上能動用資金不多的小資族來說，是相對輕鬆的進場選擇，且過去一年（2024）報酬表現近40%，在20元以下投資人可輕鬆入手的區間遙遙領先。

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20元以下的台股ETF

除了「含積量」三成外，00905成分股更涵蓋5G、AI伺服器、自駕車等多個科技概念領域，佔比超過54%。這些配置同樣能提升ETF的成長潛力，也讓投資者能參與台灣科技產業的長期發展。即使扣除台積電不看，00905的還原報酬依然也是有不錯的表現。

00905雖為季配息型ETF，但本季公告不予分配引起投資人討論，「00905不配息所以散戶跑了」「散戶跑了是好事啊」「一年含息報酬率有40%就還好啦」「感覺不配也算合理啊，下半年盤整沒什麼價差就先不要配給投資人啊，不然淨值還越配越低」

值得注意的是，00905的靈活選股策略使其能在不同的市場環境中保持穩健表現。即便面對大盤波動，該ETF仍展現出強勁的抗跌能力，成為許多投資者應對不確定性的首選標的，根據歷史數據，00905的績效不僅在上漲行情中超越加權指數，在市場修正時也展現出相對穩定的表現，充分體現了其長期配置的價值及成為資產配置核心的潛力。

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