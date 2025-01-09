已向吳乃仁追討700萬元 台糖：上月再遞狀聲請強制執行

台糖董事長吳明昌指出，目前已向吳乃仁追討到700多萬元，台糖上月已再度向法院遞狀聲請強制執行調查財產以利追償。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕針對台糖追償民進黨大老吳乃仁賠售台糖土地進度一事，經濟部長郭智輝今回應，經濟部會盡其相關法令權責，台糖董事長吳明昌指出，目前已向吳乃仁追討到700多萬元，台糖上月已再度向法院遞狀聲請強制執行調查財產以利追償。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌指稱，吳乃仁積欠款項，台北地院也不敢強制執行，去年12月底晚間吳乃仁更赴一家高檔無菜單料理餐廳，席間還有台北地檢署檢察官。

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郭智輝出席立法院經委會前受訪說明，不清楚黃國昌所言是否屬實，針對追償賠售台糖土地，希望黃能提供相關證據與資訊來源，經濟部盡其相關法令權責，黃所指證的內容也會參考。

台糖公司董事長吳明昌表示，台糖都有按照一定程序去追討，立委也非常關心此事，台糖去年12月9日再度向法院遞狀聲請強制執行，依據強制執行法第19條，調查債務人吳乃仁等四人的財產狀況，向中華民國零售保險商業同業公會、中華郵政、台灣集中保管結算所公司、勞工部勞工保險局查詢財產，並請求法院依據強制執行法第20條規定，定期命吳乃仁等四人報告財產狀況以利強制執行。

吳明昌續指，上述申請都需要規費，台糖都照一定法律程序在執行，至於吳乃仁等人有沒有財產都需要透過法院調查，「我們本來就有去查，而且都有扣了」。

台糖高層補充，目前該案已經追查到約3900萬元，吳乃仁個人則追討到約700萬元，目前是再次向法院遞狀聲請強制執行。

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