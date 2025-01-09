黃仁勳又打槍三星HBM？他真心話全說了

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前出席CES談到三星HBM驗證程序問題。（資料照，法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前出席美國消費性電子展（CES），並談到三星（Samsung）HBM（高寬頻記憶體）的驗證程序問題，表示「三星必須重新設計」，不過他也對三星有信心，說相信三星可以做到。

綜合媒體報導，三星遲遲無法在輝達的供應鏈占一席之地，主因該公司的HBM3E無法通過輝達訂定的測試和HBM標準，而三星無法在2024年向輝達供應HBM3E，也表明在HBM的市場競爭當中，三星的宿敵SK海力士持續穩居領先地位。

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最新報導指出，黃仁勳在CES展上被問及有關三星HBM遲遲未通過驗證問題，對此黃仁勳回應，三星電子必須「重新進行設計」，才能通過輝達對其HBM的驗證程序。

不過黃仁勳也補充，相信三星能成功產出HBM，更表示三星會用飛快的工作速度達成。他說：「韓國人非常沒耐心，這是好事。輝達使用的第1款HBM其實是三星創造的。他們（三星）勢必能重振旗鼓。」

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