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去年北台灣推案逾1.5兆 創統計新高

2025/01/09 10:41

去年新竹縣市推案總額反而減少，全年更沒有一個百億大案問世。（記者徐義平攝）去年新竹縣市推案總額反而減少，全年更沒有一個百億大案問世。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕上半年股市大好、資金挹注，下半年建案推案煞不住車，導致去年北台灣住宅新案全年推案總額逾1.5兆元，直接超越2013年的1.3兆元，創統計以來新高。

根據住展雜誌統計，去年北台灣各縣市中，推案總額最多的是新北市，高達5514.4億元、年增45.7%，第二名則是台北市、高達4026.1億元，年增55%，第三名為桃園市、總額3926.9億元，年增約46.3%。

去年新竹、宜蘭推案衰退

反觀去年新竹、宜蘭新推薦案量則較2023年衰退，年減幅各約12.6%、22.7%。

住展雜誌發言人陳炳辰分析，去年上半年股市奔騰兩萬點的帶動下，資金潮湧入房市，情勢一片大好，建商積極進場，加上2023年不少延後推案的共伴效應，推案量在上半年就來到歷年上半年同期新高。

雖然去年下半年有銀行房貸滿水位危機、央行第七波打炒房政策放大絕雙重打擊，建商、代銷卻因早已規劃的推案成本難說停就停，不得不推的結果再加溫全年案量。

觀察去年北台灣各縣市推案狀況，新北市去年共有8個百億大案登場，主要在三重、林口等行政區。

台北市去年則有6個百億大案釋出，又以文山區推案最熱，去年全面推案金額超過900億元。

再觀察桃園市，去年百億大案計有4個，分布在中路、A7，以及客運園區等重劃區，而重點推案區域則落在桃園區以及中壢區。

至於，基隆市去年推案金額達288.2億元、年增率高達2.2倍，主要是去年該縣市出現一個百億元的大案。相形之下，去年新竹縣市推案總額反而減少，全年更沒有一個百億大案問世。

陳炳辰分析，今年房市是否走出利空陰霾還不明確，但台北市大直、南港，和桃園市青埔、A7，及新北市林口新市鎮、中和左岸，與新竹市東區等區域均有預告指標案。

不過，北台灣蛇年推案情勢得看買氣回溫幅度，若依然呈現負面展望，大案或許分階段推出，其他新案則能延就延，預期今年北台灣全年推案量將衰退1至2成。

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