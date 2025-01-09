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川普喊買格陵蘭島 布林肯：非好主意也不會成真

2025/01/09 11:24

美國候任總統川普川普（圖左）喊買格陵蘭島，美國國務卿布林肯（圖左）認為，此非好主意也不會成真。（路透、歐新社，本報合成圖）美國候任總統川普川普（圖左）喊買格陵蘭島，美國國務卿布林肯（圖左）認為，此非好主意也不會成真。（路透、歐新社，本報合成圖）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國候任總統川普（Donald Trump）近期多次表達要買丹麥自治領地格陵蘭（Greenland）的意圖，並威脅不排除動用武力或經濟手段取得格陵蘭的控制權，引發全球關注。對此，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示看法，認為川普有意接管格陵蘭島不是一個好主意，且也不會發生。

綜合媒體報導，格陵蘭島是世界最大的島嶼，達216.6萬平方公里，該島蘊藏著大量礦產資源，也是北極地區邊緣的戰略要地，因此成為川普覬覦的目標。

川普近日以保護全球的國家安全與自由為由，要拿下格陵蘭控制權，並威脅不排除使用軍事或經濟行動，讓格陵蘭島成為美國的一部分。

川普上述言論，引發全球關注。對此，美國國務卿布林肯表示看法，認為川普有意接管格陵蘭島的想法「不是一個好主意」，且更重要的是這是一個不會成真的想法，因此認為不需浪費時間來談論它。

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）同日也表態，稱如果格陵蘭島居民願意，格陵蘭島可能會獨立，但不太可能成為美國的一個州。

 

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