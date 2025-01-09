台積電今發放逾千億股息，股價力守1100元大關（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭台積電（2330）去年第二季獲利每股配息4元，今（9）日發放給股東，共計達1037億元；台積電股價今以1100元開出，盤中最高1115元，力守1100元關卡。

台積電去年第二季獲利的配息，於去年12月12日除息，順利再度秒填息，共達1037億元的現金股息於今天發放。

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台積電這次配息為去年第二季的獲利，於今（９日）發放股息，持股逾73%的外資是大贏家，可領到股利超過760億元。不過，外資昨逢高出脫，賣超台積電1.28萬張。

台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，他若退休後未處分手中持股，估計今可領到5億元股息；前董事長劉德音持股1291萬股，估今也會獲配發5164萬元股息。

台積電董事長魏哲家持股639萬2834股，估今會有2557萬元入袋；行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，估高達66.15億元入帳。

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