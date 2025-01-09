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科技大廠建廠潮激勵 國產去年國內營收再創新高

2025/01/09 10:10

國產建材實業積極推動淨零碳排策略，取得眾多國際與國內認證，推出全系列的低碳高端混凝土，可提供營建業多元選擇、申請政府綠建築獎勵，展現碳排競爭力。（圖:國產提供）國產建材實業積極推動淨零碳排策略，取得眾多國際與國內認證，推出全系列的低碳高端混凝土，可提供營建業多元選擇、申請政府綠建築獎勵，展現碳排競爭力。（圖:國產提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕國產建材實業（2504）今日公告去年12月營收20.58億元，月增11%、年增7.25％，全年累計營收217.19億元、年增3.22％，其中國內貢獻186.48億元營收，年增5.01％，國內事業業績連兩年創高。

國產今股價逆勢抗跌，截至9:42分，股價暫報44.5元、上漲1.05元、漲幅2.4%，成交量近1500張。

國產建材實業認為，因應這波AI浪潮，不少高科技廠辦快速建廠，除了台積電等科技大廠與相關產業鏈，在台灣西部各科學園區積極擴廠外，各地的工業園區也不斷脫胎換骨升級為科技產業層次。

而國產建材實業各廠區遍佈全台，以高品質與先進低碳混凝土研發技術，撐起高科技AI建廠需求，因此各廠區持續獲得相關科技大廠指名採用，來打造零碳廠辦，預見未來低碳混凝土商機蓬勃，將可持續帶動國產營收及獲利能力。

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