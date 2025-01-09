福貞去年營收89.54億元 創歷史新高

製罐廠福貞控股（8411）公告去年合併營收為89.54億元，年增率8.4％，創下歷史新高。（取自福貞官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕製罐廠福貞控股（8411）公告去年12月合併營收為10億元，年增13.63％，創下單月歷史次高紀錄。

累計1-12月合併營收為89.54億元，年增率8.4％，全年合併營收亦創下歷史新高。

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福貞表示，第4季度為福貞傳統旺季，除受惠冬季飲品需求顯現及節慶送禮剛需，2024年6月公司建置的陝西廠於第4季開始逐步放量出貨。

加上為滿足知名主力客戶充填灌裝需求擴增的永定廠，亦於12月啟動貢獻，第4季合併營收達24.79億元，僅次於2022年第4季25.19億元，創下歷史單季歷史次高。

福貞指出，2024年受中國華北市場整體鋁罐銷售不如預期，因而使陝西新廠新產能承壓，2025年將迎來撥雲見日。

主要係集團於兩岸鋁罐的主力客戶，業已持續進行中的2025年度部分訂單招投標，目前訂單能見度理想，2025年陝西廠在單一罐型產能有機會提升至5億支以上，驅動集團營收動能。

至於馬口鐵罐事業，福貞2024年在中國北方市場深耕客製化的食品罐與寵物罐，目前已逐步開花結果，其中寵物罐產品已與全球知名品牌，取得5年供銷合約，已確保新產線新產品產銷量增長。

加上已合作兩年的北方特殊蛋白飲品品牌，福貞將鐵罐事業從基礎罐型擴張到多元罐型市場，未來在鐵罐產品，將細化深耕客製化罐型生產，以期產品組合調整，優化毛利率表現。

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