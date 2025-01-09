美東港口罷工危機解除 6年內碼頭工人調薪62％

美國國際碼頭工人協會（ILA）與美國海事聯盟（USMX）經過談判，於本週三（8日）達成一項為期六年的臨時協議。（法新社）

黃邦平／核稿編輯

美國國際碼頭工人協會（ILA）與美國海事聯盟（USMX）之聯合聲明。（圖擷取自兩團體聲明稿）

〔即時新聞／綜合報導〕美國東岸及墨西哥灣沿岸的4萬5000名碼頭工人與雇主代表本週三（8日）達成為期六年的臨時協議，化解了可能影響美國經濟及供應鏈的勞資爭議，也避免危機重演，確保港口作業的穩定。

國際碼頭工人協會（ILA）與美國海事聯盟（USMX）在聯合聲明中表示，這份協議對勞資雙方都有利。根據協議內容，未來六年內碼頭工人薪資將調漲62%，同時也針對港口自動化問題建立實施框架，以創造更多就業機會並提升港口營運效率。

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此次協議涵蓋從緬因州到德克薩斯州的港口雇主，包括馬士基（Maersk）旗下的APM碼頭營運商、中國遠洋運輸（COSCO）及地中海航運（MSC）等主要航運公司在美國的分公司。雙方同意在工會完成全體工資委員會議、安排批准投票，以及USMX成員批准最終合約條款前，依現有合約繼續營運。

去年10月，ILA曾罷工3天，導致36個港口運費飆升及貨物積壓。航運界一直擔心，若無法達成協議，恐在美國總統當選人川普20日就職前夕再度爆發罷工。

此外，雙方對於自動化問題的談判已延長至1月15日。這被視為談判中最具爭議的議題，最終協議將著重於保護既有工作機會，同時推動港口現代化發展。完整的協議條款目前尚未對外公布。

此份新合約預計將為美國東岸及墨西哥灣沿岸的港口運作帶來穩定性，並為供應鏈的持續運作提供保障。

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