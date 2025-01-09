台股收盤》電金傳齊殺 指數跌326點再陷23000點保衛戰

電金傳齊殺，指數跌326點再現23000點保衛戰（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受川普擬宣佈國家經濟緊急狀態，及FED官員憂心通膨上漲風險，將放緩降息速度影響，美股漲跌互見，不過，台積電ADR下跌2.03%，受此影響，台股週四（9日）在台積電開盤跌5元，指數開盤0.61點，以23406.72點開出，不過，在電子通路、通訊網路、營建、水泥、貿易百貨等類股逆揚，加上台積電買盤進場，股價黑翻紅，大盤指數也跟著翻紅，早盤指數小漲56餘點，不過，在電金傳齊殺，指數終場下跌326.2點，收23081.13點，成交量3819億元。

前10大成交額跌多漲少，台積電跌5元，收1100元，成交額298.21億元，排名第1；聯鈞跌0.5元，收312元，成交額141.77億元，排名第2；長榮跌17元，收212元，成交額130.45億元，排名第3；緯穎跌140元，收2615元，成交額116.17億元，排名第4；聯發科跌30元，收1440元，成交額102.15億元，排名第5。

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鴻海跌30元，收183元，成交額82.62億元，排名第6；晟銘電跌1元，收157元，成交額76.64億元，排名第7；環宇-KY漲2元，收132.5元，成交額76.48億元，排名第8；奇鋐跌41元，收574元，成交額74.32億元，排名第9；華星光跌5元，收203元，成交額71.31億元，排名第10。

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