晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台股收盤》電金傳齊殺 指數跌326點再陷23000點保衛戰

2025/01/09 13:45

電金傳齊殺，指數跌326點再現23000點保衛戰（資料照）電金傳齊殺，指數跌326點再現23000點保衛戰（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受川普擬宣佈國家經濟緊急狀態，及FED官員憂心通膨上漲風險，將放緩降息速度影響，美股漲跌互見，不過，台積電ADR下跌2.03%，受此影響，台股週四（9日）在台積電開盤跌5元，指數開盤0.61點，以23406.72點開出，不過，在電子通路、通訊網路、營建、水泥、貿易百貨等類股逆揚，加上台積電買盤進場，股價黑翻紅，大盤指數也跟著翻紅，早盤指數小漲56餘點，不過，在電金傳齊殺，指數終場下跌326.2點，收23081.13點，成交量3819億元。

前10大成交額跌多漲少，台積電跌5元，收1100元，成交額298.21億元，排名第1；聯鈞跌0.5元，收312元，成交額141.77億元，排名第2；長榮跌17元，收212元，成交額130.45億元，排名第3；緯穎跌140元，收2615元，成交額116.17億元，排名第4；聯發科跌30元，收1440元，成交額102.15億元，排名第5。

鴻海跌30元，收183元，成交額82.62億元，排名第6；晟銘電跌1元，收157元，成交額76.64億元，排名第7；環宇-KY漲2元，收132.5元，成交額76.48億元，排名第8；奇鋐跌41元，收574元，成交額74.32億元，排名第9；華星光跌5元，收203元，成交額71.31億元，排名第10。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財