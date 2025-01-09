寧德時代入「黑名單」牽連 ! FT : 華爾街銀行陷聲譽困境

寧德時代被列入美國黑名單，此舉使得美國銀行團陷入聲譽困境。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕寧德時代（CATL）被美國五角大樓列入「黑名單」，除了將掀起全球電動車供應鏈一陣亂流，美國銀行團也恐跳腳。英國《金融時報》指出，寧德時代正在準備於香港交易所上市可能會受影響，對於希望能在香港多年來最大的上市案之一發揮作用的華爾街銀行來說，恐將帶來聲譽風險。

據2位知情人士透露，寧德時代有意籌備發行境外上市外資股（H股）股票，並申請在香港交易所的主板掛牌，包括高盛、美國銀行、摩根大通和摩根士丹利都有興趣參與寧德時代準備在港交所的上市項目。

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摩根士丹利預計，寧德時代H股集資規模最高可達77億美元（約新台幣2535.8億元），遠高過先前市場傳聞的50億美元（約新台幣1646.6億元）。

業內人士指出，若寧德時代達成77億美元的新股募資額，其排名將超越郵儲銀行，成為港股歷年來集資第7大公司。

聯德時代預計，在2025年1月17日召開股東大會之前選定承銷商，屆時將討論發行日期和規模。

《金融時報》指出，五角大廈將寧德時代列入黑名單，可能會改變銀行的風險回報計算，這也迫使迫華爾街大行們將面對一個棘手的聲譽問題，銀行是否可以承銷美國所說與中國軍方有聯繫的相關公司股票。

據了解，跨國銀行透過幫助多數中國企業在美上市，賺取巨額利潤。因此，這些國際大銀行若是與黑名單上的任何公司斷絕關係，都可能讓這些大銀行付出高昂的代價。

報導中也點名了中國騰訊，這家企業一直是美國金融機構最重要的中國客戶之一。

根據倫敦證券交易所集團的數據，騰訊自2004年首次公開募資後直到2023年，騰訊共支付5.24億美元（約新台幣172.5億元）業務費用，摩根士丹利、美國銀行、高盛和花旗是最大的受益者。

美國顧問公司亞洲集團表示，客戶出現在黑名單上，已成為當今銀行業常見現象，大多數銀行能做的就是重新定位其業務和客戶組合。

值得注意的是，被列入黑名單與制裁的影響力不同，但仍是足以讓銀行提前採取策略應對，並削減承接這些黑名單客戶時所面臨的風險，以避免成為負面的頭條新聞。

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