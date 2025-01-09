晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

2025年全球最強護照揭曉！台灣名次曝光進步了

2025/01/09 11:14

2025年最新「亨利護照指數」揭曉，台灣護照排名第33名。（資料照，本報合成）2025年最新「亨利護照指數」揭曉，台灣護照排名第33名。（資料照，本報合成）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「亨利護照指數」（Henley Passport Index）公佈2025年最新的全球護照排行榜，新加坡可免簽證前往195個國家或目的地，拿下第1名寶座，墊底的是阿富汗，只有26個免簽，至於台灣則以141個免簽，位居第33名，比2024年的第35名進步了。

《CNN》報導，亨利護照指數由總部位於倫敦的居留權和公民身分顧問公司「Henley & Partners」創建，現已進入第20個年頭，其獨家利用國際航空運輸協會（IATA）的數據來追蹤。

在全世界227個國家和地區中，新加坡可免簽入境195個，因此名列第1，日本則以193個位居第2，法國、德國、義大利、西班牙、芬蘭、南韓則以192個並列第3。

另外，奧地利、丹麥、愛爾蘭、盧森堡、荷蘭、瑞典、挪威以191個共同排名第4，比利時、紐西蘭、葡萄牙、瑞士、英國以190個並列第5。

台灣護照無需簽證即可前往141個國家和地區，單獨佔據第33名。

中國是近10年排名上升最多的國家，從2015年的94名躍升至2025年的第60名，其免簽入境目的地在這10年間增加了40個，來到85個。

至於指數中墊底的是阿富汗，僅能免簽前往26個國家和地區，還比2024年時少了2個。敘利亞則是以27個位居倒數第2，倒數第3是伊拉克的31個。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財