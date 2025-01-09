2025年全球最強護照揭曉！台灣名次曝光進步了

2025年最新「亨利護照指數」揭曉，台灣護照排名第33名。（資料照，本報合成）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「亨利護照指數」（Henley Passport Index）公佈2025年最新的全球護照排行榜，新加坡可免簽證前往195個國家或目的地，拿下第1名寶座，墊底的是阿富汗，只有26個免簽，至於台灣則以141個免簽，位居第33名，比2024年的第35名進步了。

《CNN》報導，亨利護照指數由總部位於倫敦的居留權和公民身分顧問公司「Henley & Partners」創建，現已進入第20個年頭，其獨家利用國際航空運輸協會（IATA）的數據來追蹤。

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在全世界227個國家和地區中，新加坡可免簽入境195個，因此名列第1，日本則以193個位居第2，法國、德國、義大利、西班牙、芬蘭、南韓則以192個並列第3。

另外，奧地利、丹麥、愛爾蘭、盧森堡、荷蘭、瑞典、挪威以191個共同排名第4，比利時、紐西蘭、葡萄牙、瑞士、英國以190個並列第5。

台灣護照無需簽證即可前往141個國家和地區，單獨佔據第33名。

中國是近10年排名上升最多的國家，從2015年的94名躍升至2025年的第60名，其免簽入境目的地在這10年間增加了40個，來到85個。

至於指數中墊底的是阿富汗，僅能免簽前往26個國家和地區，還比2024年時少了2個。敘利亞則是以27個位居倒數第2，倒數第3是伊拉克的31個。

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