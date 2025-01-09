晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

2024年A股現開戶狂潮 中媒稱 : 2500萬人是信心爆棚或盲目跟風 ?

2025/01/09 11:32

2024年A股新開戶為2499.89萬戶、年增逾16%。（擷取自百度網站）2024年A股新開戶為2499.89萬戶、年增逾16%。（擷取自百度網站）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國上海證交所公布新數據，2024年A股新開戶總計為2499.89萬戶，較上一年成長16.6%，其中第4季的新開戶數幾乎佔據全年的半壁江山，而80後（1980年代後出生）、90後（1990年代後出生）的年輕人是這波新開戶的主力軍。

中媒表示，2024年A股出現開戶狂潮，幾乎都是個人投資者、其佔比高達99.7%，到底是信心爆棚還是盲目跟風，數據需要再分析。

據報導，北京當局在2024年9月祭出的一系列刺激措施，市場資金湧入中國股市，推動A股大漲。根據Wind數據顯示，自2024年9月25日以來，A股市場已連續70個交易日成交額超1兆元人民幣（約新台幣4.48兆元），刷新A股市場紀錄。

與此同時，A股新開戶投資者也持續增多，第四季合計新戶數高達1153.43萬戶、佔2024年新開A股帳戶數46.14%。其中，10月新戶數高達684.68萬戶，為第4季最高月份。

在2024年A股新戶年齡分布，80後和90後族群主力軍，至於00後（2000-2009年出生）的參與度也在快速上升。截至2024年10月1日，小於等於25歲的新開戶投資者約佔2成，而25至35歲約佔3成，36至50歲佔4成、大於50歲約佔1成。

業界人士表示，80後、90後的投資者因事業處於上升期，其經濟基礎逐漸穩固，投資需求也日益增長。至於00後的群族逐漸步入職場，經濟獨立性也增強，其投資需求也逐步顯現。

中國券商營業部調查，2024年A股新開戶有效戶約10至20%。業內人士指出，由於A股市場的波動性，讓許多新開戶投資者在初期僅投入少量資金的原因。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財