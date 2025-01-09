2024年A股現開戶狂潮 中媒稱 : 2500萬人是信心爆棚或盲目跟風 ?

2024年A股新開戶為2499.89萬戶、年增逾16%。（擷取自百度網站）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國上海證交所公布新數據，2024年A股新開戶總計為2499.89萬戶，較上一年成長16.6%，其中第4季的新開戶數幾乎佔據全年的半壁江山，而80後（1980年代後出生）、90後（1990年代後出生）的年輕人是這波新開戶的主力軍。

中媒表示，2024年A股出現開戶狂潮，幾乎都是個人投資者、其佔比高達99.7%，到底是信心爆棚還是盲目跟風，數據需要再分析。

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據報導，北京當局在2024年9月祭出的一系列刺激措施，市場資金湧入中國股市，推動A股大漲。根據Wind數據顯示，自2024年9月25日以來，A股市場已連續70個交易日成交額超1兆元人民幣（約新台幣4.48兆元），刷新A股市場紀錄。

與此同時，A股新開戶投資者也持續增多，第四季合計新戶數高達1153.43萬戶、佔2024年新開A股帳戶數46.14%。其中，10月新戶數高達684.68萬戶，為第4季最高月份。

在2024年A股新戶年齡分布，80後和90後族群主力軍，至於00後（2000-2009年出生）的參與度也在快速上升。截至2024年10月1日，小於等於25歲的新開戶投資者約佔2成，而25至35歲約佔3成，36至50歲佔4成、大於50歲約佔1成。

業界人士表示，80後、90後的投資者因事業處於上升期，其經濟基礎逐漸穩固，投資需求也日益增長。至於00後的群族逐漸步入職場，經濟獨立性也增強，其投資需求也逐步顯現。

中國券商營業部調查，2024年A股新開戶有效戶約10至20%。業內人士指出，由於A股市場的波動性，讓許多新開戶投資者在初期僅投入少量資金的原因。

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