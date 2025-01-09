晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

卸任前再出手！傳拜登將進一步限制輝達AI晶片出口

2025/01/09 09:11

知情人士稱，拜登政府正計劃在卸任前，進一步對輝達等公司的AI晶片實施出口限制。（路透資料照）知情人士稱，拜登政府正計劃在卸任前，進一步對輝達等公司的AI晶片實施出口限制。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導揭露，拜登政府正計劃在卸任前最後幾天，對輝達（NVIDIA）等公司的AI（人工智慧）晶片實施新1輪的出口限制，這預計會是拜登政府阻止先進技術落入中國和俄羅斯手中的最後1步。

《彭博》報導，知情人士透露，美國希望在國家和企業層面上限制資料中心所需的AI晶片銷售，目的是將AI研發集中在「友好國家」，並讓世界各地的企業與美國保持一致的標準。這些行動的結果是將半導體限制擴大到全球大部份的地區，試圖在需求飆升之際，控制AI技術的傳播。知情人士表示，這些規定最快可能在週五（10日）公佈，將制定3層級的晶片貿易限制。

在最高層級，少數美國盟友將維持「基本不受限制」的情況，可以繼續使用美國晶片；與此同時，一些對手將被有效阻止進口半導體晶片；而多數國家，都將面臨總運算能力的限制。

知情人士指出，被分類在最後的國家，將透過同意美國政府的一系列安全要求和人權標準，才能夠避免相關限制，並提升上限額度。藉由篩選這些「經過驗證的終端客戶」（VEU），旨在創造一群可信任的實體，在全球各地的安全環境中研發、部署AI。

《彭博》報導這一計劃後，AI指標股輝達在週三尾盤跌逾1％。輝達在聲明中反對這項提案，該公司表示，這一線至對全球大部份地區的出口規則將是重大的政策轉變，不僅不會降低濫用的風險，還會威脅經濟成長和美國的領導地位。

輝達指出，每個資料中心和企業都已經透過公司所謂的加速運算來整合AI，全球對於日常應用加速運算高度的興趣，對於美國來說是一個培育、促進經濟和增加就業的龐大機會。

這些行動建立在多年的限制措施之上，這些措施已經限制了輝達、超微（AMD）等美國公司在中國和俄羅斯銷售先進處理器的能力。美國也試圖阻止敵對國家透過中東或是東南亞等地的機構，獲得美國的尖端技術。

針對報導，白宮國家安全委員會代表拒絕置評；負責晶片出口管制的商務部工業暨安全局則未回應。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財