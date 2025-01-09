卸任前再出手！傳拜登將進一步限制輝達AI晶片出口

知情人士稱，拜登政府正計劃在卸任前，進一步對輝達等公司的AI晶片實施出口限制。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導揭露，拜登政府正計劃在卸任前最後幾天，對輝達（NVIDIA）等公司的AI（人工智慧）晶片實施新1輪的出口限制，這預計會是拜登政府阻止先進技術落入中國和俄羅斯手中的最後1步。

《彭博》報導，知情人士透露，美國希望在國家和企業層面上限制資料中心所需的AI晶片銷售，目的是將AI研發集中在「友好國家」，並讓世界各地的企業與美國保持一致的標準。這些行動的結果是將半導體限制擴大到全球大部份的地區，試圖在需求飆升之際，控制AI技術的傳播。知情人士表示，這些規定最快可能在週五（10日）公佈，將制定3層級的晶片貿易限制。

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在最高層級，少數美國盟友將維持「基本不受限制」的情況，可以繼續使用美國晶片；與此同時，一些對手將被有效阻止進口半導體晶片；而多數國家，都將面臨總運算能力的限制。

知情人士指出，被分類在最後的國家，將透過同意美國政府的一系列安全要求和人權標準，才能夠避免相關限制，並提升上限額度。藉由篩選這些「經過驗證的終端客戶」（VEU），旨在創造一群可信任的實體，在全球各地的安全環境中研發、部署AI。

《彭博》報導這一計劃後，AI指標股輝達在週三尾盤跌逾1％。輝達在聲明中反對這項提案，該公司表示，這一線至對全球大部份地區的出口規則將是重大的政策轉變，不僅不會降低濫用的風險，還會威脅經濟成長和美國的領導地位。

輝達指出，每個資料中心和企業都已經透過公司所謂的加速運算來整合AI，全球對於日常應用加速運算高度的興趣，對於美國來說是一個培育、促進經濟和增加就業的龐大機會。

這些行動建立在多年的限制措施之上，這些措施已經限制了輝達、超微（AMD）等美國公司在中國和俄羅斯銷售先進處理器的能力。美國也試圖阻止敵對國家透過中東或是東南亞等地的機構，獲得美國的尖端技術。

針對報導，白宮國家安全委員會代表拒絕置評；負責晶片出口管制的商務部工業暨安全局則未回應。

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