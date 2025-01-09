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黃金飆至4週高點！專家重點關注「1數據」恐出大事

2025/01/09 08:45

黃金價格週三（8日）觸及4週高點。（彭博資料照）黃金價格週三（8日）觸及4週高點。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕12月小非農報告顯示民間就業弱於預期，讓部分市場人士確信，聯準會（Fed）今年對降息可能不會那麼謹慎，黃金價格週三（8日）觸及4週高點，目前市場焦點關注週五公佈的美國非農就業數據，若實際數據明顯高於預期，恐對黃金價格產生負面衝擊。

現貨黃金上漲0.3%報每盎司2657.38美元，觸及去年12月13日以來的最高水準；美國黃金期貨上漲0.3%，報每盎司2672.40美元。

《路透》報導，道明證券（TD Securities）大宗商品策略主管梅萊克（Bart Melek）表示，民間就業人數減少推動黃金價格漲勢，因為就業人數減少最終意味著經濟狀況比許多人預期的還要疲弱。

美國週三公布有「小非農」之稱的ADP就業報告，顯示去年12月民間企業就業人數經季節調整後增加12.2萬人，創去年8月以來最慢增速，低於經濟學家預期的13.9萬人，低於去年11月的14.6萬人。

另外，初次請領失業救濟人數為20.1萬人，低於預期的21.8萬人。梅萊克說：「市場更關注週五公佈的美國非農就業數據，市場預期就業新增16.3萬人，如果實際數據明顯高於預期，恐對黃金價格產生負面衝擊。」

交易員對週五關鍵的勞動力數據和川普總統1月20日的就職典禮感到緊張，他們預期川普再次返回白宮將推出一系列政策舉措。

此外Fed上月會議紀要顯示，官員預期今年通膨將會緩解，但承認金價有持續承壓的風險，尤其是在評估川普政策的潛在影響時。因為川普提議的關稅可能會刺激美國通膨，使Fed降息能力變得複雜，並可能給金價帶來壓力。

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