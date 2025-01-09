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宏碁資訊2024年營收86.9億元 連續8年創新高

2025/01/09 08:41

宏碁資訊2024年營收86.9億元。圖為總經理周幸蓉。（資料照）宏碁資訊2024年營收86.9億元。圖為總經理周幸蓉。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕宏碁（2353）集團旗下數位雲端服務商宏碁資訊（6811）公告去年12月營收9.47億元，月增112%、年增6.8%；2024年全年營收86.9億元，年增15%，為歷年同期新高，且為連續8年創高。公司表示，受惠企業、政府客戶積極投入雲端與智慧轉型，持續擴大雲端、資安及AI等創新技術的營運服務，成長動能強勁。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示，來自企業與政府的Azure OpenAI和Microsoft 365 Copilot的需求，帶動宏碁資訊前3季雲端業務成長近3成，比重由6成提升至7成，其中Copilot的客戶數在不到一年的期間也成長近20倍，相信宏碁資訊能實現AI在客戶端的實際落地應用，而長期且穩固的客戶關係，將持續的為營收增長注入強大動能。

Gartner預測，到2026年，超過80%的企業將使用生成式AI的API或模型，或在生產環境中部署支援生成式AI的應用。宏碁資訊表示，將繼續積極扮演「企業生成式AI加速器」的角色，並持續關注「負責任的AI」議題，為每個企業導入以AI為核心的業務流程，加速落地。

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