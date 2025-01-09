加州山林野火成「新常態」? 消防局揭10年平均山火數量高達7700起

一名男子在加州帕利塞茲社區大火留下的廢墟中騎著自行車（美聯）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國加州南部地區7日突發野火，火勢在強風助推下迅速蔓延，目前該地區已進入緊急狀態，約3萬人進行疏散。根據加州消防局網站資料顯示，這10年間加州每年發生山火數量均達7千多起，換算每年平均高達7774起。

據國家野火協調小組稱，南加州的野火季節通常從春末到秋季。加州州長加文·紐瑟姆（Gavin Newsom）表示，「傳統上，這個時候並不是火災季節，但現在加州全年都是火災季節」。

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外媒報導，據洛杉磯縣教育辦公室稱，由於火災威脅或空氣品質問題，洛杉磯縣的學區已宣布全部或部分關閉，至少有22個學區受到關閉的影響。

加州消防局在2024年8月曾指出， 野火活動比去年同期增加了2816%，是燒毀面積的29倍。截至2024年7月30日，野火已燒毀加州面積達 75萬1327英畝的土地。

該消防局數據顯示，加州自2014年以來發生的山林野火，其年平均件數高達7774起，其中，2017年還高達9270起，而2015、2020年也達到8283、8648起，僅2016年降至6954起。

加州保險廳（California Department of Insurance）表示，加州在過去10年因極端高溫損失的隱藏成本高達77億美元（約新台幣2532億元），森林大火在加州恐成「新常態」。

洛杉磯消防局局長克里斯汀·克勞利表示，因強風和周圍地形的不利因素，控制火情極具挑戰性，現今已經對洛杉磯地區超過3萬名的居民進行疏散」。為安全起見，南加州電力公司切斷了數萬戶居民的家庭用電。

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