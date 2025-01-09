黃仁勳1段話出事了 「這類妖股」集體崩盤

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳出席美國消費性電子展（CES），並談及到量子計算應用還要等數十年之久。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前出席美國消費性電子展（CES），並談及到量子計算應用還要等數十年之久，此話一出，近幾個月瘋漲的量子運算相關個股股價集體在週三盤中大跌逾40%。

綜合媒體報導，黃仁勳在CES論壇問答環節中稱，若要打造出「非常有用」的量子電腦，「如果說15年後會出現非常有用的量子電腦，那可能還爲時過早。如果說30年，或許又有些過於悲觀；但如果說是20年，我想很多人都會相信。」

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近月市場對量子運算的巨大潛力高度期待，量子運算股票大幅上漲，尤其Google去年12月宣布克服量子運算的重大挑戰、取得突破性進展後，市場樂觀情緒得到更多的提振。

根據《Market Watch》報導，在截至週二收盤的過去3個月，Quantum Computing、Rigetti Computing的股價均上漲了2000%以上，同期D-Wave Quantum的股價也上漲的942%，IonQ則上漲419%。

結果黃仁勳的最新發言引發全球資本市場劇烈反應，使全球範圍內與量子計算概念相關個股股價暴跌。

週三先關個股，如Rigetti Computing股價盤中重挫50.8％後，收盤下跌45%、Quantum Computing收盤挫43.34％，盤中一度暴跌51.4%，IonQ收盤下跌39%，而D-Wave Quantum收盤下跌36%。

不過，黃仁勳仍認為輝達會在量子運算的發展中扮演要角，並稱該公司正與幾乎所有的量子運算公司合作，將其CUDA軟體擴展至量子領域，期望能幫助業界盡快實現量子運算，打造未來的電腦。

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