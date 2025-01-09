川普關稅將至 路透盤點5市場壓力最大

美國總統當選人川普（Donald Trump）。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）即將在1月20日就任，從中國到歐洲、加拿大到墨西哥，全球的市場已經因潛在的關稅而波動，《路透》也盤點出5個因川普關稅風險壓力最大的市場。

川普承諾對全球進口商品徵收高達10％的關稅，對中國商品徵高達60％的關稅，並對加拿大和墨西哥徵收25％的進口附加稅，貿易專家稱這些關稅將顛覆貿易流動、提高貿易成本並招致報復。實際影響的規模和範圍仍有待觀察，但前方道路肯定不會順遂。

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中國

高盛（Goldman Sachs）表示，中國很可能會成為川普貿易戰2.0的主要目標 ，投資人以搶佔先機，迫使中國證券交易所和央行捍衛不斷下跌的人民幣和股市。

中國嚴格控制的貨幣，正處於16個月以來最低水位，美元匯率明顯高於當局所捍衛、象徵性的7.3大關。巴克萊（Barclays）預計，到2025年底，人民幣兌美元匯率將貶至7.5，如果美國徵收60％的關稅，人民幣兌美元匯率恐來到8.4。

即使沒有關稅，人民幣也因經濟疲軟壓低中國政府公債殖利率而受到損害，分析師預計，中國將讓人民幣進一步貶值，以幫助出口商應對關稅的影響，但要逐步進行。突然的暴跌使潛在的資本外流擔憂浮現，並動搖信心，在股市經歷2年來最大單週跌幅後，信心已經受到重創。越南和馬來西亞等其他亞洲主要出口國的投資人也感到緊張。

歐洲

自美國大選以來，歐元已貶逾5％，是主要貨幣當中跌幅最大的一個，目前兌美元匯率已貶至1.03左右的兩年低點。摩根大通（JPMorgan）和荷蘭合作銀行（Rabobank）認為，由於關稅不確定性的影響，今年歐元兌美元匯率恐跌至1比1平價。

美國是歐盟最重要的貿易夥伴，雙邊貨物和服務貿易額達1.7兆美元（約新台幣56兆元）。市場預計，為提振低迷的經濟，歐洲央行（ECB）今年將降息1個百分點。與此同時，交易員猜測，關稅可能會推高美國通膨，預計聯準會（Fed）只會降息40個基點，進而增強美元相對於歐元的吸引力。

中國經濟疲軟的問題也損害了歐洲，荷蘭國際集團（ING）外匯策略師裴索爾（Francesco Pesole）表示，同時針對中國和歐盟的關稅，可能會對歐元構成「非常有害的組合」。

汽車產業

在歐洲，汽車類股也對關稅消息非常敏感。《華盛頓郵報》週一（6日）報導指出，川普助手正在探索僅針對關鍵進口產品徵收關稅的可能性，帶動追蹤一籃子汽車品牌的指數短暫上漲近5％，但隨後因川普否認這一消息而下跌。

這些波動凸顯了投資人對這個原本就已低迷產業的敏感情緒，汽車產業的股價自2024年4月的高點以來已下跌4分之1，相對價值也大幅下跌。巴克萊歐洲股票策略主管考烏（Emmanuel Cau）表示，汽車是自己正在關注受貿易影響的消費產業之一，其他包括必需品、奢侈品和工業產品。

加拿大

川普11月威脅對加拿大和墨西哥徵收25％關稅，直到毒品和移民問題解決，自此之後，加幣大幅下跌，目前已接近4年來最低水位，並可能進一步走貶。

高盛分析師指出，市場預期徵收這類關稅的可能性僅5％左右，雖然這代表關稅不太可能實現，但長期的貿易談判可能會讓風險持續存在。

ING的裴索爾表示，全面的貿易站將需要加拿大進一步降息，可能會將加幣兌美元匯率推至1.5大關，也就是從現在的近1.44進一步貶值近5％。而加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）請辭，也讓前景變得更加複雜。

墨西哥

川普勝選至今，墨西哥披索兌美元匯率已跌16％，因此，無論是兌美元有利或是對披索不利的消息都已經被消化了。2024年，披索貶值18.6％，創下2008年以來最差的年度表現。除了來自美國的關稅威脅之外，一項有爭議的司法改革也影響了披索走勢。

週一傳出可能放寬關稅的消息，一度刺激披索升值多達2％，在川普公開否認後，凸顯出美國南部邊境貿易仍是總統當選人的目標，披索回吐漲幅，且波動可能持續。

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