野火重創洛杉磯 初估經濟損失超過500億美元

AccuWeather預估，近期加州洛杉磯的大規模野火，經濟損失恐超過500億美元。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國氣象預報機構AccuWeather週三（8日）表示，近期加州洛杉磯的大規模野火，已經成為史上最嚴重的野火事件之一，經濟損失初估超過500億美元（約新台幣1.64兆元）。

《路透》報導，自週二（7日）開始以來，在洛杉磯肆虐的野火已造成至少2人死亡，數百棟建築被摧毀，消防資源和供水緊張，狂風也阻礙了消防行動，並助長了火勢。AccuWeather預估，損失可能落在520億至570億美元（約新台幣1.71至1.87兆元）之間，並補充，如果火勢蔓延到人口稠密的社區，目前的損失估計必須向上修正

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AccuWeather首席氣象學家波特（Jonathan Porter）表示，如果未來幾天內，有大量其他建築物被燒毀，從被破壞的建築物數量和經濟損失來看，這可能成為現代加州歷史上最嚴重的野火。AccuWeather也以2023年夏威夷茂宜島野火事件做比較，當時的經濟損失落在130億至160億美元（約新台幣4285.4億至5274.4億元）之間。

摩根大通（J.P. Morgan）在報告中表示，公司認為野火造成的保險損失可能大約100億美元（約新台幣3296.5億元）。小摩補充，預計大部份損失與屋主的保險有關，商業保險有關的損失相對要少得多。房地產顧問CoreLogic預估，洛杉磯和河濱大都會區有超過45.6萬套房屋處於中度或較高的風險，若要重建總價值可能將近3000億美元（約新台幣9.88兆元）。

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