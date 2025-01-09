經濟危機要拿比特幣還是黃金？億萬富翁點出關鍵因素

美國億萬富翁庫班認為，在經濟危機時，比特幣甚至可能比黃金有更大優勢。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國億萬富翁庫班（Mark Cuban）近年積極投資加密貨幣，而他最近解釋了比特幣的價值儲存特性，指出儘管比特幣是最新形式的貨幣之一，但許多投資者對比特幣的看法，卻和黃金相似，他更認為，在經濟危機時，比特幣甚至可能比黃金有更大優勢，「人們認為比特幣是黃金的更好版本，我同意這一點」。

庫班日前在接受《Wired》採訪時指出，投資人對於黃金的興趣，並非基於珠寶的供需關係，而是將其視為經濟衰退或發生重大危機時的一種選擇。庫班補充稱，許多持有比特幣的人也持有類似觀點，認為認為比特幣是黃金的更好版本，而他同意這個說法。

請繼續往下閱讀...

投資黃金的人經常使用的一個詞是「對沖」。投資者通常希望當經濟出現問題時，黃金能保值，並根據黃金在通膨時期的良好表現。將其列入資產組合。不過庫班認為，黃金在這方面的表現並不穩定。

庫班提到的極端例子是，當美元崩潰時，黃金可能會讓其持有者免於破產，但黃金，特別是金條形式的黃金很重，很容易被偷走，也很難用於商品和服務的交易。

相比之下，比特幣雖然價格高昂，但攜帶方便，並且比黃金更適合小額交易。除了作為價值儲存工具，比特幣還可以作為一種功能性貨幣。庫班說，比特幣買賣更方便，可以將其分割，可以購買商品，還可以進行國際轉帳。「所以，我認為它（比特幣）比黃金更有價值。」

不過報導也提到，由於比特幣價格基於投資者需求波動，將其作為資產押注可能存在風險。專家通常會建議，投資人投入在比特幣上的金額，是即使完全損失也能承受的金額。

考慮到庫班的財富，這個「可承受損失的門檻」可能相當高，不過庫班所持有比特幣的數量可能相當可觀，被問到有多少比特幣的問題時，庫班只說了「很多」，並稱他持有的比特幣數量。讓他非常希望比特幣價格能上漲。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法