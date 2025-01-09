時薪高達3300元！「超夯副業」工作內容曝光

不少人會找副業兼職來增加收入，專家建議，想在2025年嘗試副業的人，或許可以關注Podcasts助理這項需求日益增長的職缺。示意圖。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕不少人會找副業兼職來增加收入，而隨著播客（Podcasts）越來越流行，並有望在2025年變得更加普及，專家建議，想在2025年嘗試副業的人，或許可以關注Podcasts助理這項需求日益增加的職缺，如今Podcasts助理的時薪可上看100美元（約3316元新台幣）。

《CNBC》報導，根據市場研究公司Emarketer的數據，預計到 2025 年，美國將有多達1.41億人收聽 Podcast，較 2024 年的 1.354 億人有所增長。但對於製作 Podcast 的人來說，這項事業並非沒有挑戰。小型企業諮詢公司BoldHaus執行長雷沃斯（Angelique Rewers）說：「一開始，每個人都對製作 Podcast 感到興奮，然後他們會發現這其實是件非常辛苦的事。」．

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有鑑於此，雷沃斯建議有意找尋副業的人，可以關注Podcasts助理這項工作。

Podcasts助理的工作內容，主要是負責處理製作 Podcast 的各種任務，可能需要負責研究並向來賓提出邀約、回覆電子郵件、編輯音訊並上傳完成的內容、透過社交媒體和傳統媒體進行宣傳、撰寫節目筆記、尋找品牌合作機會等。

Podcast主持人歐蔻內（Nicaila Okome）說：「許多 Podcast 主持人現在也開始嘗試影片化的形式。」她提到了目前Podcast主持人會將Podcast的錄製過程，上傳至 YouTube的趨勢。因此，現在的Podcast主持人也需要影片編輯人員的協助。

歐蔻內建議，有意進行Podcast助理工作的人，可以去自由職業平台Fiverr或Upwork上查看報價，然後設計自己的服務方案，或是加入專門針對Podcast的Facebook社團，看看有沒有工作機會發布，也可以在 LinkedIn、Indeed、ZipRecruiter 或 Google Jobs 等網站上尋找相關職位。

根據所承接的任務不同，這份工作可能被稱為 Podcast 製作人、Podcast 編輯或Podcast 行銷策略師等，有些是一次性項目，有些是每週持續進行的項目，報導稱，在Upwork上，有名 Podcast 製作人每小時收費高達100美元。

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