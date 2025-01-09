華爾街掀量子電腦大戰！D-Wave執行長槓上黃仁勳

輝達執行長黃仁勳。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在輝達執行長黃仁勳暗示量子電腦還需要幾15-30年才會實現，週三（8日）Rigetti等量子股集體暴跌，不過，D-Wave執行長艾倫·巴拉茨（Alan Baratz）駁斥指出，黃仁勳對量子運算的看法「完全錯誤」。

CNBC報導，黃仁勳一席話震驚華爾街，引發量子股集體暴跌，D-Wave股價重挫36.13%。

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不過，對於黃仁勳的說法，巴拉茨駁斥指出，「不是30年後，不是20年後，不是15年後，」而是現在。巴拉茨進一步指出，我們現在已商業化，包括萬事達卡在內的公司和日本的NTT Docomo，目前正在生產中使用我們的量子計算機，以使其業務運營受益。

量子運算有望解決目前處理器難以解決的問題，例如解碼加密、產生隨機數和大規模模擬。技術人員幾十年來一直在研究它，包括輝達、微軟和IBM在內的公司，如今正在與新創公司和大學的研究人員一起研究它。

巴拉茨承認，一種稱為基於閘的量子計算方法可能還需要數十年的時間。但他表示，使用量子退火（Quantum annealing）方法，現在就可以部署。

巴拉茨說，雖然黃的「評論對閘門模型量子電腦來說可能並非完全錯誤，但對於量子退火電腦來說卻是100%錯誤的」。

對於巴拉茨的反駁，輝達拒絕置評。

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