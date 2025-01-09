攜手輝達攻AI超級電腦，Bernstein喊聯發科2026年獲利暴增3成（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕針對輝達（NVIDIA）攜手聯發科（2454）揮軍AI超級電腦，伯恩斯坦（Bernstein）預計聯發科2026年營收將增加2成，而獲利也暴增3成，維持「跑贏大盤」評級，將其目標價喊至1680元。

CNBC報導，據伯恩斯坦（Bernstein）分析師在最新的報告表示，輝達與聯發科共同發展搭載NVIDIA GB10 Grace Blackwell超級晶片的全球最小個人AI超級電腦「NVIDIA Project DIGITS」，預計今年5月推出，該系統起價3000美元（約新台幣9.84萬元），而聯發科將從2026年中獲得可觀的經濟利益。

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分析師指出，從輝達展示的圖片中，我們注意到聯發科提供的CPU（中央處理器）晶片具有相當大的晶片尺寸，我們認為它使用的是3奈米，並已於2024年底流片給台積電（2330）。

Bernstein分析師預測聯發科2026年增將顯著加速，預估收入將增長20%，每股盈餘成長3成，維持「跑贏大盤」評級，目標價為1680元，以週三收盤價1470元計算，潛在上漲空間14.28%。

分析師進一步指出，即使不考慮聯發科與輝達在汽車和個人電腦專案上的合作可能帶來的額外好處，預計聯發科2026年的收益將比普遍預期高出10%。

分析師表示，聯發科與輝達的DIGITS專案，標誌著公司在傳統智慧手機晶片業務之外，邁出了重要一步，使其能夠利用不斷增長的AI需求。

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