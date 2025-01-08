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AI伺服器將不再獨領風騷 達明看好AI機器人掀科技巨浪

2025/01/08 21:58

達明執行長陳尚昊今天表示，儘管協作機器人市況受到中國業者削價競爭，公司仍在人工智慧（AI）、視覺辨識技術領域受到客戶青睞。（記者方韋傑攝）達明執行長陳尚昊今天表示，儘管協作機器人市況受到中國業者削價競爭，公司仍在人工智慧（AI）、視覺辨識技術領域受到客戶青睞。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）子公司廣明（6188）旗下小金雞達明（4585）受惠於集團入列輝達（NVIDIA）AI機器人供應鏈，備受市場看好未來營運發展。對此，達明執行長陳尚昊今天表示，儘管協作機器人市況受到中國業者削價競爭，公司仍在人工智慧（AI）、視覺辨識技術領域受到客戶青睞，今年整體業績成長幅度可望超過20%。

陳尚昊認為，AI產業鏈後續將打破伺服器產品獨領風騷的局面，儘管短期之內，國際市場受到中系業者價格戰帶來的衝擊，但公司透過增加產品附加價值的策略，仍在美洲地區獲得不錯成績，而營收貢獻程度最大的亞太地區，對公司而言也將持續扮演重要的成長驅動力。

雖然美國總統當選人川普上任之後，可能會對墨西哥動用關稅保護措施，但根據陳尚昊觀察，現在台廠仍加強佈局墨國產能，盛況就像是電子產業先前前進東南亞設廠一般，以更加貼近北美客戶，帶來龐大的智慧製造需求，提升協作型機器人的建置需求。

陳尚昊說，達明現階段的機械手臂年產能上看3000具，足以支應後續訂單需求，工廠本身所使用的協作型機器人也是自家產品，整體來看，達明今年營運將優於去年表現。

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