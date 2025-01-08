中芯憑3關鍵追上台積電？星國資產管理公司創辦人這麼說

中國自己的國內市場也可以讓中芯國際在不需要西方客戶的情況下擴大生產規模，以獲得優勢。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新加坡畢盛資產管理公司（APS Asset Management）創辦人表示，儘管中芯國際技術受到限制，未來仍可與台積電1兆美元市值相比，只是還不知道要等多久。

總部位於新加坡的APS資產管理公司創始人兼聯席首席資訊長黃國輝 （Wong Kok Hoi） 認為，中芯國際最終可能會與台積電的市值相比，儘管它們的規模差異巨大。台積電的市值已飆升至1兆美元，而中芯國際則徘徊在500億美元左右。

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黃在1月8日接受彭博電視台採訪時指出中芯國際能夠向上發展的幾個關鍵原因。首先，中國擁有龐大的工程人才庫，每年培養約500萬名畢業生。

第二，中芯國際擁有充足的資本和政府支持。由於晶片工廠的建設成本通常超過100億美元，黃認為中芯國際能夠應對這種財務負擔。

第三，中國自己的國內市場也可以讓中芯國際在不需要西方客戶的情況下擴大生產規模，以獲得優勢。

不過，黃承認，中芯國際面臨著一些重大的技術障礙，主要是因為中芯無法使用ASML的EUV曝光機，而這對高階晶片製造至關重要。

中國半導體領域正在取得一些進展。例如，哈爾濱工業大學先進技術研究院聲稱建造放電等離子體極紫外線（EUV）光刻光源，顯然具有更好的能源效率和成本效益。儘管如此，專家表示，在任何商業EUV解決方案準備就緒之前，還需要做更多的工作。

中國也在研究光子學。湖北九峰山實驗室（JFS）表示，他們剛剛成功將雷射光源整合到矽晶片中。但目前，中芯國際受到美國、日本和荷蘭對先進晶片製造設備的限制，這種情況至少要到2026年才會改變。

王國輝於2002年創立APS資產管理公司，他正在從長遠的角度看待這一切。 2020年初，他的公司轉向「全在中國」的投資策略，押注中國市場，但仍對中芯的市值持謹慎態度。

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