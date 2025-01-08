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習近平稱經濟「回溫向好」 中國股匯債市開年持續大跌

2025/01/08 20:43

中國國家主席習近平在2025年新年賀詞中，試圖提振民眾對中國經濟的信心，但今年開年以來中國股匯債市全面下跌，反映投資人對北京當局刺激經濟成長的能力越來越失望。（美聯社）中國國家主席習近平在2025年新年賀詞中，試圖提振民眾對中國經濟的信心，但今年開年以來中國股匯債市全面下跌，反映投資人對北京當局刺激經濟成長的能力越來越失望。（美聯社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《華爾街日報》報導，中國國家主席習近平在2025年新年賀詞中，試圖提振民眾對中國經濟的信心，但今年開年以來中國股匯債市全面下跌，反映投資人對北京當局刺激經濟成長的能力越來越失望，而川普回任美國總統後將祭出的關稅戰，只會使這項任務更加艱困。

習近平在去年12月31日發表2025年新年賀詞，當中提及中國在電動車、半導體和人工智慧（AI）等關鍵領域取得的進展，卻對整體經濟面臨的重大阻力輕描淡寫，包括摧毀約18兆美元（約台幣592兆元）家庭財富的房市危機，逼近中國國內生產總值（GDP）約300%的債務，以及加劇螺旋式通縮風險的產能過剩問題。

習近平強調，中國經濟「回溫向好」，「大家要充滿信心」。但投資人對他的談話並不買帳，自1月2日恢復交易以來，中國股匯債市均全面下跌。

滬深300指數在開年首個交易日重挫2.9%，創2016年以來的最糟表現，至1月8日為止累計下3.7%，在亞洲主要股市指數中表現倒數第3，僅次於香港恆生指數的下跌3.9%，以及香港國企指數的下跌4.1%。

中國10年期公債殖利率1月3日一度跌破1.6%，續創歷史新低，1月6日收在1.61%，與美國同天期公債殖利率的利差超過3個百分點，引發投資人對經濟長期衰退的疑慮。在中國人民銀行上週不再捍衛1美元兌人民幣匯率7.3元的關卡後，人民幣匯率也跌破7.3元。

對習近平來說，中國當前的經濟挑戰是在用「新質生產力」（包括電動車、半導體和人工智慧等新興產業）取代傳統生產力（例如房地產投資）的過程中必須承受的痛苦。習近平在新年賀詞中也提到了類似的看法，稱當前經濟面臨一些新情況，有外部環境帶來的挑戰，有新舊動能轉換的壓力，但這些經過努力是可以克服。

但許多經濟學家和分析師指出，習近平的戰略存在一個關鍵缺陷，他優先發展的那些新興產業，規模沒有大到可以取代舊產業。一位中國經濟學家就說，「不可能指望每個人都去搞高科技」，有數以百萬計的大學畢業生和農民工如今都在艱難度日。

儘管北京當局一再承諾提振消費，但幾乎沒有採取什麼措施增強消費者的購買力，國內外許多經濟學家也都呼籲中國進行政策轉向，從支持高科技製造業轉向幫助消費者，向美國經濟那樣加強消費對經濟的驅動作用，但北京當局仍拒絕採納西方的模式。

如果北京當局有釋放什麼信號的話，也只是習近平將繼續堅持其戰略的信號，即把中國變成一個更強大的工業強果，並讓中國做好與美國和其他西方大國正面交鋒的準備。

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