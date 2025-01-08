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光寶科上月營收登15月高點 去年業績創22年新低

2025/01/08 20:17

光寶科去年12月旗下雲端及物聯網、資訊及消費性電子事業出貨成長，帶動當月營收創下最近15個月新高點。（資料照）光寶科去年12月旗下雲端及物聯網、資訊及消費性電子事業出貨成長，帶動當月營收創下最近15個月新高點。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠光寶科（2301）去年12月旗下雲端及物聯網、資訊及消費性電子事業出貨成長，帶動當月營收創下最近15個月新高點，第4季業績同步觸及近5季高點，不過，2024全年營收則為2002年以來最差表現，由於去年比較基期偏低，加上今年可望認列新的AI電源貢獻，管理層看好2025年營運重返成長。

光寶科去年12月營收133.87億元，月增7%、年增8.6%，當月3大業務範疇的營收比重分別為雲端及物聯網部門43%，資訊及消費性電子部門41%，光電部門16%；整體第4季營收382.96億元，季增4.1%、年增3.73%，2024全年營收1371.24億元、年減7.56%。

光寶科從去年第4季開始向下游供應用於新一代AI伺服器的33kW電源，預計今年首季隨著客戶拉貨動能增強進一步放量，在散熱系統方面，「液對氣（Liquid to Air）」去年第4季交付樣品，「液對液（Liquid to Liquid）」已完成系統測試，預期今年專案陸續啟動出貨。

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