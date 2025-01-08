穎崴尾牙慶豐收 董事長王嘉煌喊2027年拚營收百億元

穎崴尾牙慶豐收，董事長王嘉煌喊2027年拚營收達百億元。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體測試介面解決方案廠穎崴科技（6515）今（8）日起，新竹分公司尾牙晚會登場，高雄總部、上海蘇州分公司等也陸續展開，穎崴董事長王嘉煌表示，2024年是穎崴豐收的一年，整體業績創歷年新高，獎金加薪資平均年薪逾22個月，在AI帶動下，他喊出2027年力拚營收達1百億元規模。

穎崴2024年營收57.98億元，年增57.47%，超越2022年營收高點，再創歷史新高。王嘉煌表示，去年公司營收創歷年來新高，獲利成績應也會突破歷年新高，他感謝業務團隊及所有的員工的努力，估計員工獎金平均超過過8個月，平均年薪大概逾22個月。

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穎崴目前員工人數約增加達1001人，席開桌數也創新高，總計120桌；尾牙摸彩也發出豐厚獎金，感謝員工們一年來辛苦的付出與努力。

王嘉煌表示，2024年是穎崴豐收的一年，整體業績創歷年新高，新產品線也更臻成熟，在高雄探針廠，探針自製月產能300萬支針達陣，帶動營業額創高、出貨量更不斷放大；在垂直探針卡部分，MEMS獲得多家客戶驗證，之後會陸續有進展。

展望2025年，他表示，穎崴在高階測試的技術、產能都會持續提升，相信2025年會有很不錯的成績。

除了業績創高，穎崴在慈善活動腳步從未停歇，號召同仁參與第三方機構舉辦的慈善路跑活動，也舉辦23周年慶暨慈善音樂晚會，前者由董事長王嘉煌全程領跑完賽，後者則邀請並贊助兒少、長照、身障、心障四大面向的關懷團體表演，同時捐助在學的莘莘學子獎學金、提供兒少關懷團體暑期夏令營活動經費等。

身兼穎崴慈善關懷協會理事長的王嘉煌表示，穎崴持續關懷兒少與青少年團體，透過實際捐助和活動參與盡企業棉薄之力，給予弱勢團體關懷同時提高相關團體能見度，期望帶給社會更多正向的能量。

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