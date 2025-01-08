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勞保紓困貸款已撥款13億元 申貸剩最後2天

2025/01/08 20:00

勞保紓困貸款已撥款13億元，想申貸剩最後2天（記者李靚慧攝）勞保紓困貸款已撥款13億元，想申貸剩最後2天（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部開辦勞保紓困貸款，將至本周五（10日）截止申請，受理期間只剩最後2日，根據勞動部勞保局統計，截至8日已核准7萬8335件，撥款13億3008萬元，僅有約17%核貸案件、1萬3311件完成撥款，勞保局表示，後續將加快撥款速度。

根據勞保局統計，勞保紓困貸款截至114年1月8日下午4時止，共收到11萬1987件申請案件，其中69.95%、7萬8335件已核准。但核准後還需通知銀行撥款，至今日已撥款件數為1萬3311件，僅占核准件數的16.99%，撥款金額達13億3008萬元。

勞保局表示，勞保紓困貸款的申請期限至本周5（10日）截止，因提供網路申辦、郵寄或至土地銀行分行申請3種管道申請，提醒民眾若要臨櫃申辦，至1月10日的營業時間17時，只剩２個營業日；郵寄則是至1月10日郵戳為憑；網路申辦可延至1月10日23:59止。

勞保紓困貸款每人最高可貸10萬元，貸款期間3年，年利率2.165%，前6個月按月付息不還本，第7個月起，按月平均攤還本息。須符合參加勞保年資滿15年，且「無欠繳勞工保險費及滯納金」、「未曾借貸勞保紓困貸款」，或「曾借貸已繳清貸款本金及利息」等條件。沒有請領「老年給付」、終身無工作能力的「失能給付」，或勞工保險補償金的勞工，才可申貸。

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