晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國餐飲連鎖品牌撐不住 「2種店」倒閉成為重災區

2025/01/09 00:30

中國經濟持續低迷，國內消費降級，餐飲業大規模倒閉。（示意圖，彭博）中國經濟持續低迷，國內消費降級，餐飲業大規模倒閉。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟持續低迷，國內消費降級，餐飲業大規模倒閉。更有有二手設備商表示，2024年連鎖餐飲品牌都撐不住了，其中火鍋、茶飲店更是成為重災區。

綜合外媒報導，截至2024年上半年，中國餐飲相關企業新註銷、吊銷量達到105.6萬家。截至2024年年底，預計超200多萬家餐飲企業閉店。趨勢表明，2025年餐飲業將繼續面臨重組和財務困難。

報導提及，從2024年起，中國餐飲業發生多起大型破產案，涉及各種類型的餐廳，對大型連鎖店而言更加嚴峻。中國的星巴克、鼎泰豐等品牌都在2024年宣布閉店，趨勢表明，2025年餐飲業將繼續面臨重組和財務困難。

中媒報導，截至2024年11月底，北京鯨起智造餐飲設備有限公司在2024年回收的餐飲門市超過了2000家，相比2023年增加近3倍，其中超過6成都是連鎖品牌。

報導提及，有二手設備商表示，2024年連鎖餐飲品牌都撐不住了，其中火鍋、茶飲等成為重災區。也有其他二手設備商表示，在2024年回收的餐飲店，將近一半都是火鍋店，最近兩個月，回收了30多家。

截至2024年11月，過去一年中國的火鍋店關店總數超過30萬家，火鍋業成了洗牌最慘烈的賽道之一。

此外，茶飲也是倒閉的重災區。數據顯示，截至2024年11月，過去13個月茶飲門市倒下了19.7萬家，茶飲甚至被業內人士稱作創業「黑洞」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財