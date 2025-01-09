中國餐飲連鎖品牌撐不住 「2種店」倒閉成為重災區

中國經濟持續低迷，國內消費降級，餐飲業大規模倒閉。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟持續低迷，國內消費降級，餐飲業大規模倒閉。更有有二手設備商表示，2024年連鎖餐飲品牌都撐不住了，其中火鍋、茶飲店更是成為重災區。

綜合外媒報導，截至2024年上半年，中國餐飲相關企業新註銷、吊銷量達到105.6萬家。截至2024年年底，預計超200多萬家餐飲企業閉店。趨勢表明，2025年餐飲業將繼續面臨重組和財務困難。

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報導提及，從2024年起，中國餐飲業發生多起大型破產案，涉及各種類型的餐廳，對大型連鎖店而言更加嚴峻。中國的星巴克、鼎泰豐等品牌都在2024年宣布閉店，趨勢表明，2025年餐飲業將繼續面臨重組和財務困難。

中媒報導，截至2024年11月底，北京鯨起智造餐飲設備有限公司在2024年回收的餐飲門市超過了2000家，相比2023年增加近3倍，其中超過6成都是連鎖品牌。

報導提及，有二手設備商表示，2024年連鎖餐飲品牌都撐不住了，其中火鍋、茶飲等成為重災區。也有其他二手設備商表示，在2024年回收的餐飲店，將近一半都是火鍋店，最近兩個月，回收了30多家。

截至2024年11月，過去一年中國的火鍋店關店總數超過30萬家，火鍋業成了洗牌最慘烈的賽道之一。

此外，茶飲也是倒閉的重災區。數據顯示，截至2024年11月，過去13個月茶飲門市倒下了19.7萬家，茶飲甚至被業內人士稱作創業「黑洞」。

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